Заместитель спикера Государственного департамента Ведант Патель сказал на брифинге, что Соединенные Штаты не вовлечены ни в одну часть украинской операции. Перед этим в США говорили, что Киев не сообщал им об операции в Курской области, пишет 24 Канал.

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Что говорят США о действиях ВСУ на Курщине

Мы не вовлечены ни к одной составляющей, планирования или подготовки этой операции (в Курской области – 24 Канал). Оставлю украинским военным возможность о ней говорить,

– заявил представитель Госдепа.

Он отметил, что именно Россия ведет войну против Украины, а украинские военные защищаются от российских оккупантов.

Ведант Патель также прокомментировал роль Вашингтона в войне России против Украины.

Но наша роль и то, на чем мы сосредоточены, – это поддержка способности Украины себя защищать, что, по нашему мнению, является здравым смыслом, особенно когда речь идет о защите от атак и операций, которые могут происходить непосредственно неподалеку от границы,

– сказал представитель Госдепа.

Стоит заметить, что США неоднократно говорили, что именно Киев принимает решение.

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Также Соединенные Штаты уверяли, что продолжают поддерживать связь с украинской стороной на фоне последних событий в Курской области России.