Об этом 24 Каналу военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан. Он добавил, что, как правило, прорвать первую линию обороны не очень сложно, ведь на ней враг не концентрирует значительные ресурсы.

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Как прорвать линии обороны врага

Первая линии обороны – это преимущественно так называемые взводные опорные пункты, которые состоят из 10 – 30 человек.

ВОП – это такой датчик движения противника. Если первую линию обороны прорывают, то противник начал где-то двигаться. Как раз по ВОПам мы и прошлись в районе Сватового, Бахмута и по южному направлению,

– сказал военный эксперт.

Реальные прорывы – когда прорывается вторая и третья линия. Там уже есть окопанные укрепления, чтобы остановить наступательные части.

Задача разведывательных батальонов – дойти до второй линии обороны и обозначить ее, а затем отойти назад и отработать артиллерией по открывшимся точкам второй линии обороны.

"Именно такие действия проводятся сейчас на Запорожском направлении", – рассказал Свитан.

Свитан рассказал, как происходит прорыв трех оборонительных линий врага: смотрите видео

Враг накапливает силы

Россияне продолжают перебрасывать военных и усиливать южное направление. Они разворачивают силы и средства для сдерживания наступательных операций ВСУ.

Как отметил Свитан, россияне не накапливают ресурсы на передних линиях обороны. Большое количество личного состава и техники сосредоточены на глубине 30 – 40 километров от линии фронта Приблизительно в районе Токмака, Черниговки, Волновахи.

Также враг сейчас увеличивает количество российских войск в районе Бердянска. Это резервы, которые россияне могут использовать для оккупации украинского прорыва, если он уйдет в сторону Азовского побережья. Оккупанты накапливают ресурсы на расстоянии, куда не могут достать наши HIMARS.

Эти все данные видит наша разведка, анализирует и дальше, в зависимости от развития ситуации будут приниматься решения,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

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