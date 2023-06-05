Про це 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що зазвичай прорвати першу лінію оборони не дуже складно, адже на ній ворог не концентрує значні ресурси.

Зверніть увагу Є просування та займаємо висоти, – Маляр розповіла, де ЗСУ перейшли у "широкий наступ"

Як прорвати лінії оборони ворога

Перша лінії оборони – це переважно так звані взводні опорні пункти, які складаються з 10 – 30 людей.

ВОП – це такий датчик руху противника. Якщо першу лінію оборони проривають, то противник почав десь рухатися. Якраз по ВОПам ми й пройшлися у районі Сватового, Бахмута й по південному напрямку,

– сказав військовий експерт.

Реальні прориви – коли проривається друга й третя лінія. Там вже є окопані укріплення для того, щоб зупинити наступальні частини.

Завдання розвідувальних батальйонів – дійти до другої лінії оборони та позначити її, а потім відійти назад й відпрацювати артилерією по точках другої лінії оборони, які відкрилися.

"Саме такі дії проводяться зараз на Запорізькому напрямку", – розповів Світан.

Світан розповів, як відбувається прорив трьох оборонних ліній ворога: дивіться відео

Ворог накопичує сили

Росіяни продовжують перекидати військових й посилювати південний напрямок. Вони розвертають сили й засоби для стримування наступальних операцій ЗСУ.

Як зазначив Світан, росіяни не накопичують ресурси на передніх лініях оборони. Велика кількість особового складу та техніки зосереджені на глибині 30 – 40 кілометрів від лінії фронту. Приблизно у районі Токмака, Чернігівки, Волновахи.

Також ворог зараз збільшує кількість російських військ у районі Бердянська. Це резерви, які росіяни можуть використовувати для окупації українського прориву, якщо він піде у бік Азовського побережжя. Окупанти накопичують ресурси на відстані, куди не можуть дістати наші HIMARS.

Ці всі дані бачить наша розвідка, аналізує й далі, залежно від розвитку ситуації будуть прийматися рішення,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: останні новини