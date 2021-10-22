Саммиты ЕС без Меркель, как Париж без Эйфелевой башни, – Шарль Мишель

Лидеры Европейского Союза показали двухминутный видеоролик с кадрами саммитов за последние 16 лет. На них была Меркель с главами государств и правительств.

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Во время мероприятия президент Евросовета Шарль Мишель произнес благодарственную речь. Он назвал Меркель памятником и заявил, что саммиты ЕС без нее похожи на "Рим без Ватикана или Париж без Эйфелевой башни".

Мишель также вручил Меркель подарок-скульптуру штаб-квартиры Европейского Совета. Его автором является голландско-французский дизайнер и художник Максим Дутер.

Обратите внимание! Ангела Меркель возглавляла немецкое правительство 16 лет. Однако осенью 2021 года она решила не участвовать в выборах. Перед тем политик посещала с прощальным визитом президента Владимира Зеленского, главу Кремля Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона.

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