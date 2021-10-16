После встречи между Меркель и Эрдоганом состоялся интересный диалог относительно недостатков коалиционного правительства Германии.
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Меркель и Эрдоган обменялись шутками
На пресс-конференции лидер Турции поблагодарил пока еще канцлера Германии за совместную работу.
С вами было приятно работать, но с вашим коалиционным правительством было трудно,
– заявил он.
В ответ Меркель согласилась, что, возможно, так и было. Однако подчеркнула, что для Германии коалиционное правительство подходит, поэтому там не планируют переходить на президентскую систему.
Эрдоган на этом не остановился и озвучил, что канцлер во время переговоров с ним жаловалась на сложности в работе с правительством.
Это правда, однако такова жизнь,
– сказала Меркель.
Турецкий президент завершил диалог, процитировав слова своего внука:"что поделаешь, дед, – такова жизнь".
Обмен шутками Меркель и Эрдогана: смотрите видео
Результаты выборов в Германии: главное
- Меркель больше не будет претендовать на кресло канцлера, этот срок был для нее последним.
- В Германии 26 сентября состоялись выборы в Бундестаг.
- Убедительного победителя выборов нет: социал-демократическая партия Германии набрала 25,7% голосов. Христианско-демократический союз оказался на втором месте – 18,9%.
- Лидер социал-демократов Олаф Шольц сообщил, что хочет формировать коалицию с двумя партиями – "Зелеными" и СДП. В то же время вариант коалиции с блоком ХДС политик не рассматривает.