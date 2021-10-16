Після зустрічі між Меркель та Ердоганом відбувся цікавий діалог щодо недоліків коаліційного уряду Німеччини.

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Меркель та Ердоган обмінялися жартами

На пресконференції лідер Туреччини подякував поки ще канцлерці Німеччини за спільну роботу.

З вами було приємно працювати, але з вашим коаліційним урядом було важко,

– заявив він.

У відповідь Меркель погодилася, що, можливо, так і було. Однак наголосила, що для Німеччини коаліційний уряд підходить, тому там не планують переходити на президентську систему.

Ердоган на цьому не зупинився й озвучив, що канцлерка під час перемовин з ним скаржилася на складнощі у роботі з урядом.

Це правда, однак таке життя,

– сказала Меркель.

Турецький президент завершив діалог, процитувавши слова свого внука: "що поробиш, діду, – таке життя".

Обмін жартами Меркель та Ердогана: дивіться відео

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