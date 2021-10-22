Саміти ЄС без Меркель, як Париж без Ейфелевої вежі, – Шарль Мішель

Лідери Європейського Союзу показали двохвилинний відеоролик з кадрами самітів за останні 16 років. На них була Меркель з главами держав та урядів.

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Під час заходу президент Євроради Шарль Мішель виголосив подячну промову. Він назвав Меркель пам'ятником і заявив, що саміти ЄС без неї схожі на "Рим без Ватикану або Париж без Ейфелевої вежі".

Мішель також вручив Меркель подарунок-скульптуру штаб-квартири Європейської Ради. Його автором є голландсько-французький дизайнер і художник Максим Дутер.

Зверніть увагу! Ангела Меркель очолювала німецький уряд 16 років. Однак восени 2021 року вона вирішила не брати участь у виборах. Перед тим політикиня відвідувала з прощальним візитом президента Володимира Зеленського, очільника Кремля Володимира Путіна та французького лідера Еммануеля Макрона.

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