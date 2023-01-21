Личная и огромная потеря – Буданов заявил, что Монастырский был героем Украины

В Киеве 21 января прощаются с высшим руководством МВД. Отдать последний почет героям пришли, в частности, президент Владимир Зеленский и Кирилл Буданов – глава Главного управления разведки.

Буданов заявил, что у него были очень дружеские отношения с Денисом Монастырским и другим руководством МВД. В частности, он хорошо знал Евгения Енина.

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Это личная потеря, потому что у меня были очень дружеские отношения прежде всего с Денисом Анатольевичем и другими людьми. Это огромная потеря для всего государства. Поверьте, если бы не Денис Анатольевич, все могло быть совершенно иначе не в хорошую сторону. Он – действительно герой этого государства,

– заявил Буданов.

Буданов о Монастырском: смотрите видео из сети

Проститься с руководством МВД также пришли:

Андрей Ермак – руководитель Офиса Президента;

Антон Геращенко – советник министра внутренних дел;

Дмитрий Лубинец – украинский омбудсмен;

нардепы.

Зеленские простились с погибшим руководством МВД

Владимир и Елена Зеленские прощались с погибшим руководством МВД со слезами на глазах. Ранее первая леди заметила, что гибель Монастырского и его коллег для нее тяжелый личный удар.

Зеленская рассказала, что хорошо знала главу МВД.