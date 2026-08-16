В Киеве состоялась масштабная церемония прощания с основателем ОУН Евгением Коновальцем

В Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве простились с первым председателем ОУН и командиром Сечевых стрельцов Евгением Коновальцем. Прах выдающегося украинского деятеля вернули на родную землю из Нидерландов после более чем восьми десятилетий пребывания на чужбине.

Отдать дань уважения полковнику пришли высшие государственные чиновники, военные, духовенство и сотни неравнодушных граждан, сообщает 24 Канал.

Как проходило прощание с Коновальцем?

Заупокойная служба по Евгению Коновальцу проходила в столице в течение двух дней, 15 и 16 августа. В Патриарший собор УГКЦ, куда останки доставили накануне, прибыли делегации из разных уголков страны.

В частности, в этом историческом событии приняли участие представители Львовской ОГА и Рады, духовенство, односельчане деятеля, а также заместитель председателя Киевской ОГА Иван Добровольский, пластуны и коллектив Боярского академического лицея.

В храме установили черно-белый портрет полковника, а сам гроб накрыли государственным флагом Украины и военными атрибутами, окружив венками из красных роз и цветов, похожих на подсолнухи.

Прощание с Евгением Коновальцем / Фото ОВА

Церемонию прощания также посетили глава Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Ирина Верещук, представитель ГУР Андрей Юсов, волонтер Сергей Притула и президент Украинской стрелковой общины Канады Андрей Суханивский. Глава украинской разведки подчеркнул важность восстановления национальной памяти.

Это возвращение нашей истории, это возвращение сознания нашей нации. Понимаете, это, в определенной степени, столпы нашей новейшей истории. Есть современные борцы, в советские времена тоже были борцы, были освободительные борьбы, были времена казачества, Киевской Руси и так далее. И все они – это наша история, неотъемлемая часть,

– сказал Буданов.

В свою очередь Ирина Верещук отметила, что основатель ОУН верил в будущее независимого государства. "Спустя 100 лет Коновалец вернулся в Украину, ради которой жил, боролся и погиб. И в этом заключается большая историческая справедливость", – сказала она.

Глава ОП пришел на прощание с Коновальцем / Фото из Telegram-канала Буданова

Особую дань памяти полковнику отдали бойцы Сил беспилотных систем ВСУ и военнослужащие Первого корпуса Нацгвардии "Азов". К собору пришли представители 413-го полка "Рейд", 59-й бригады "Степные хищники", 411-й бригады "Ястребы", 427-й бригады "Рарог", 429-й бригады "Ахилл" и Учебного центра СБС.

СБС почтили память полковника Евгения Коновальца / Фото Силы беспилотных систем

Заместитель командира 413-го полка "Рейд", друг Джанго, обратился к присутствующим с мощной речью.

Ни у кого из нас нет права ни на слабость, ни на сомнение, ни на выгорание. Сейчас весь мир равняется на нашу современную армию. Весь мир наблюдает, как наши подразделения, в частности, Силы беспилотных систем, очень талантливо и умело сражаются против более чем стомиллионного варвара",

– сказал военный.

Архиерейскую Божественную литургию и панихиду возглавил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав. Он напомнил, что фигура Коновальца имеет особое значение для столицы, потому что в ноябре – декабре 1918 года в Будаевке, которая является историческим районом современной Боярки, располагался штаб Корпуса Сечевых стрелков. Тогда украинские силы защищали Киев во время Протигетьманского восстания.

Он был вот тем, кто умел не разочаровываться даже тогда, когда исторические обстоятельства, в частности, в 20-х, в 30-х годах, как будто поставили точку на борьбе украинцев за свое независимое, свободное, соборное украинское государство,

– заявил предстоятель УГКЦ.

Впоследствии останки Евгения Коновальца планируется временно перезахоронить на Национальном военном мемориальном кладбище, где 25 мая 2026 года уже нашли покой другой деятель ОУН Андрей Мельник и его жена София. В будущем прах первого председателя ОУН должен быть перенесен в Украинский национальный пантеон.

Пластуны Киевской области присоединились к церемонии прощания с полковником Коновальцем / Фото КОВА

Что известно о возвращении праха Коновальца в Украину?

Эксгумацию останков Евгения Коновальца провели 11 августа на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме, где он был похоронен после убийства советским агентом Павлом Судоплатовым 23 мая 1938 года.

Уже 13 августа прах встретили в Украине с государственными и военными почестями. Глава Украинского института национальной памяти Александр Алфьоров отметил, что процесс репатриации длился более полугода.

Помимо перевозки, встречи на родной земле – в Закарпатье и логистики, мы еще проводили МРТ и КТ, чтобы получить полную информацию о теле полковника. Поэтому эта история на самом деле очень длинная, большая и, очевидно, требует еще определенной фиксации,

– сказал Алфьоров.

Он также добавил, что в настоящее время ведется работа над перезахоронением еще нескольких представителей высшего командования армии УНР, однако их фамилии пока не разглашаются.

Прощание с Коновальцем в Патриаршем соборе: смотрите видео