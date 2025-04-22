В Ватикане слезы: помощники Папы не сдерживали эмоций возле гроба

В Ватикане прощаются с Папой Римским. Его ближайшие помощники расплакались возле открытого гроба.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News. Ближайшие помощники Папы Римского не сдерживали слез, когда тело понтифика клали в открытый гроб.

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Последнее прощание с Папой

В Ватикане и его окрестностях собираются тысячи людей, чтобы попрощаться с главой Католической церкви.

Одна из сотрудниц Ватикана рассказала журналистам, что видела гроб утром и описала атмосферу как "настолько печально впечатляющую".

Напомним, с завтрашнего утра с 8:00 (по британскому времени) гроб Папы выставят для публичного прощания. Ожидается, что тысячи верующих придут отдать последний долг.

К слову, Папу Римского Франциска перенесут в базилику Святого Петра. Там с ним могут попрощаться обычные люди.

Ожидается, что тысячи людей посетят Ватикан во время папского междуцарствия, чтобы почтить память Франциска. На похороны Папы также прибудут мировые лидеры.