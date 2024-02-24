Жена Степана Хмары Роксолана Хмара сообщила, что прощание с ее мужем, Героем Украины, политзаключенным, депутатом трех созывов ВРУ, Степаном Хмарой, состоится 25 февраля на Майдане Независимости, в Консерватории. Его похоронят на Байковом кладбище.
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Безопасность будет обеспечена
Она также отметила, что прощание состоится по адресу улица Архитектора Городоцкого 1/3, 11, начало церемонии в 10.00. Она продлится до 12.30.
После этого будет потом отпевание на Аскольдовой могиле и захоронение на Байковом кладбище.
Безопасность будет обеспечена. Кроме того, Майдан – это место наиболее обеспечено ПВО,
– подчеркнула она.
Роксолана Хмара написала, что в этот день проведут человека, который больше всего в своей жизни любил Украину и всю жизнь посвятила борьбе за ее свободу.
Кто такой Степан Хмара
- Степан Хмара был украинским политиком и диссидентом. Он распространял самиздат и другую запрещенную литературу. В 1960-х годах именно он впервые в Украине перевел труд Сахарова "Размышления о мире, интеллектуальной свободе и прогрессе".
- В 1980 году был арестован КГБ, обвинен по статье "антисоветская пропаганда" и приговорен к 7 годам заключения в лагерях строгого режима и 5 годам ссылки. Наказание отбывал в лагерях для политзаключенных на Урале.
- За свою непокорность он отсидел 306 суток карцера. Мало кому удалось провести там так много времени и выйти оттуда в здравом уме и не отказаться от своей позиции.