Дружина Степана Хмари Роксолана Хмара повідомила, що прощання з її чоловіком, Героєм України, політвʼязнем, депутатом трьох скликань ВРУ, Степаном Хмарою, відбудеться 25 лютого на Майдані Незалежності, в Консерваторії. Його поховають на Байковому кладовищі.
Дивіться також На війні з ворогом загинув борець греко-римського стилю Руслан Данко
Безпека буде забезпечена
Вона також зазначила, що прощання відбудеться за адресою вулиця Архітектора Городоцького 1/3, 11, початок церемонії о 10.00. Вона триватиме до 12.30.
Після цього буде потім відспівування на Аскольдовій могилі і поховання на Байковому кладовищі.
Безпека буде забезпечена. Окрім того, Майдан – це місце найбільш забезпечене ППО,
– наголосила вона.
Роксолана Хмара написала, що в цей день проведуть людину, яка найбільше у своєму житті любила Україну і все життя присвятила боротьбі за її волю.
Хто такий Степан Хмара
- Степан Хмара був українським політиком та дисидентом. Він поширював самвидав та іншу заборонену літературу. У 1960-х роках саме він вперше в Україні переклав працю Сахарова "Роздуми про мир, інтелектуальну свободу та прогрес".
- У 1980 році був заарештований КДБ, звинувачений за статтею "антирадянська пропаганда" та засуджений до 7 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання. Покарання відбував у таборах для політв'язнів на Уралі.
- За свою нескореність він відсидів 306 діб карцеру. Мало кому вдалося провести там так багато часу та вийти звідти при здоровому глузді та не відмовитись від своєї позиції.