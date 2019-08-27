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      Прощание с командиром "Айдара": трогательные воспоминания собратьев защитника Украины

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      На фронте боевики не прекращают обстрелы. Российские наемники пять раз открывали огонь в сторону украинских защитников, один наш военный получил ранения. Тем временем 28 августа в Северодонецке состоится прощание с командиром взвода батальона "Айдар" Тихоном Курбатовым, который несколько дней назад погиб в бою под оккупированной Горловкой.

      Бойцы, которые будут хоронить своего командира, отметили, что перемирия никакого нет, оно существует только на словах. Потому что, когда на фронте гибнут побратимы – это не перемирие, а война.

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      Неподалеку от оккупированной Горловки враг постоянно дает о себе знать: палят из гранатометов и пулеметов. А в последнее время работают еще и снайперы.

      В воскресенье пуля вражеского стрелка унесла жизни айдаровца Тихона Курбатова с позывным "Тихий". Военные до сих пор не могут смириться с потерей побратима. Светлана говорит, до последнего надеялась, что Тихого удастся спасти.

      Он был опытным военным. Вдруг я узнала, что его ранили и эвакуировали. Я верила, что он выживет. Но он умер в больнице, я была шокирована. Он был хорошим воином, достойным человеком и другом,
      – заметила парамедик батальона "Айдар" Светлана.

      Возвращение сына с войны в Северодонецке ждала и мать. В родном городе с "Тихоном" будут прощаться в среду.


      Командир батальона "Айдар" Тихон Курбатов

      Если первые две недели после объявления режима прекращения огня ситуация была более-менее спокойной, то сейчас идет к обострению.

      Для всей Украины День Независимости – это праздник, а для нас – самые напряженные дни. Пока противник не применяет тяжелое вооружение. Еще полтора месяца назад мины 120 калибра здесь сильно тронули землю,
      – вспомнил военнослужащий "Черный".

      После мощного обстрела, "Айдар" потерял одного бойца и имел трех раненых. Среди них был и Дмитрий. После недолгой реабилитации вернулся на передовую к побратимам. Потому что у него здесь незаконченное дело – защищать Украину от врагов.

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Война Айдар День Независимости Потери Перемирие Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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