Прощання з командиром "Айдару": зворушливі спогади побратимів про захисника України

На фронті бойовики не припиняють обстрілів. Російські найманці п'ять разів відкривали вогонь у бік українських захисників, один наш військовий зазнав поранення. Тим часом 28 серпня у Сєвєродонецьку відбудеться прощання з командиром взводу батальйону "Айдар" Тихоном Курбатовим, який кілька днів тому загинув у бою під окупованою Горлівкою.

Бійці, які ховатимуть свого командира, наголосили, що перемир'я ніякого немає, воно існує лише на словах. Бо, коли на фронті гинуть побратими – це не перемир'я, а війна.

Читайте також: Розстріл Небесної сотні відкрив очі мільйонам: лідер "Без Обмежень" про Революцію та війну

Неподалік окупованої Горлівки ворог постійно дає про себе знати: гатять з гранатометів і кулеметів. А останнім часом працюють ще й снайпери.

У неділю куля ворожого стрільця забрала життя айдарівця Тихона Курбатова з позивним "Тихий". Військові досі не можуть змиритись із втратою побратима. Світлана каже, до останнього сподівалась, що Тихого вдасться врятувати.

Він був досвідченим військовим. Раптом я дізналася, що його поранили й евакуювали. Я вірила, що він виживе. Але він помер у лікарні, я була шокована. Він був хорошим воїном, гідною людиною та другом,

– зауважила пані парамедик батальйону "Айдар" Світлана.

На повернення сина з війни у Северодонецьку чекала і мати. У рідному місті із "Тихоном" прощатимуться у середу.



Командир батальйону "Айдар" Тихон Курбатов

Якщо перші два тижні від оголошення режиму припинення вогню ситуація була більш-менш спокійною, то зараз йде до загострення.

Для всієї України День Незалежності – це свято, а для нас – найбільш напружені дні. Наразі противник не застосовує важке озброєння. Ще півтора місяця тому міни 120 калібру тут добряче зворушили землю,

– згадав військовослужбовець "Чорний".

Після того потужного обстрілу "Айдар" втратив одного бійця і мав трьох поранених. Серед них був і Дмитро. Після недовгої реабілітації повернувся на передову до побратимів. Бо ще має тут незакінчену справу – боронити Україну від ворогів.