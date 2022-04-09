Как сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций, она успешно овладела специальной подготовкой.

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Сейчас помощница украинских спасателей находится в Сумской области. Там Харти помогает нашим пиротехникам находить взрывоопасные предметы, которые враг коварно оставил в транспортных средствах, зданиях и других объектах.

Овчарка Харти помогает ГСЧС / Скриншот из видео ГСЧС

В ГСЧС также сняли ролик, в котором похвастались новой помощницей по прозвищу Харти. На видео немецкая овчарка показывает свои навыки.

В ГСЧС похвастались новой четырехлапой помощницей: смотрите видео ГСЧС