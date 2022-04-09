Як повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій, вона успішно опанувала спеціальну підготовку.

До теми Пес Патрон несе службу разом з ДСНС: вже знешкодив 90 вибухонебезпечних предметів

Зараз помічниця українських рятувальників перебуває на Сумщині. Там Харті допомагає нашим піротехнікам знаходити вибухонебезпечні предмети, які ворог підступно залишив після себе у транспортних засобах, будівлях та інших об'єктах.



Вівчарка Харті допомагає ДСНС / Скриншот з відео ДСНС

У ДСНС також зняли ролик, у якому похвалились новою помічницею на прізвисько Харті. На відео німецька вівчарка демонструє свої навички.

У ДСНС похвалились новою чотирилапою помічницею: дивіться відео ДСНС