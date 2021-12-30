На саммите в Вельсе союзники альянса решили поддержать наше государство. В частности, в области медицинской помощи и реабилитации военнослужащих.

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Трастовый фонд, созданный с этой целью, возглавила Болгария. С тех пор благодаря поддержке НАТО украинские реабилитационные центры имеют современное оборудование для восстановления бойцов.

Инженеры создают специальные протезы, на которых военные занимаются спортом и таким образом возвращаются к активной жизни. Более того, они представляют наше государство на международных соревнованиях.

Как восстанавливаются украинские бойцы

Ветеран 25 воздушно-десантной бригады Сергей Калитюк в июне 2014 года получил сложные ранения в бою под Ямполем. Армейцы по приказу должны были зачистить город, но на подходе к нему попали в засаду. 5 пуль, которые попали в ветерана во время эвакуации раненого собрата, приковали его к креслу.

Сергея эвакуировали в госпиталь. После этого он должен был пройти сложное лечение и длительную реабилитацию. Возродиться ветеран смог только через спорт.

Я посмотрел, что умею это делать. Были навыки еще до ранения и захотел попробовать свои силы,

– рассказал Сергей Калитюк.

Ветеран решил попробовать себя в стрельбе из лука. Сейчас он является одним из участников "Игр непокоренных". Место в сборной мужчина завоевал благодаря собственной настойчивости. Теперь он постоянно тренируется, чтобы улучшать результаты.



Сергей Калитюк в 2014 году получил сложные ранения / Фото 24 канала

"Я решил начать с чего-то, просто с каких-то движений вперед, потому что не хотел сидеть дома и ничего не делать. Для меня спорт – это жизнь", – рассказал ветеран.

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Юлия Паевская также оттачивает свои навыки. С началом военных действий на Востоке Украины она добровольно отправилась медиком на фронт. Не имея соответствующего образования, все навыки овладевала самостоятельно, а потом обучала других и спасала раненых с поля боя.

Есть подразделение "Ангелы Тайры". Мой позывной – Тайра. Мы занимаемся эвакуацией раненых бойцов и гражданского населения с линии соприкосновения,

– рассказала Юлия Паевская.

В состав сборной "Игр непокоренных" Юлия попала со второй попытки. В спорт она пришла с травмированными суставами.

Что известно об"Играх непокоренных"

У всех участников "Игр непокоренных" каждый день расписан до минуты. Они тренируют выносливость, подкачивают мышцы и готовятся к испытаниям. Их всех объединили военные действия, ранения и травмы. Однако спорт помог снова вернуться к жизни.

"Игры непокоренных" впервые провели в Лондоне в 2014 году по инициативе герцога Сассекского – британского принца Гарри. За год до того он посетил соревнования под названием "Игры воинов".



"Игры непокоренных" впервые провели по инициативе принца Гарри / Фото Getty Images

Тогда он воочию увидел, как спорт помогает реабилитации раненых, травмированных или больных военнослужащих и ветеранов.

Принц Гарри, побывав на подобных соревнованиях в США Warrior Games, вдохновился этой идеей. Вернувшись в Лондон, основал собственные соревнования для ветеранов, которые получили ранения во время боевых действий,

– рассказал замминистра по делам ветеранов Игорь Бескаравайный.

В первых соревнованиях приняли участие 400 бывших солдат из 13 стран. Украинская команда к соревнованиям присоединилась в 2017 году и сразу завоевала 14 медалей:

8 золотых;

3 серебряные;

3 бронзовые.

В общем зачете Украина заняла 2 место, пропустив вперед лишь сборную ветеранов Канады.

Бывший военный, а сейчас – замминистра по делам ветеранов Игорь Бескаравайный также участвовал в "Играх непокоренных". В 2015 году мужчина получил ранения, подорвавшись на противотанковой мине. Однако благодаря спорту он смог вернуться к активной жизни.

После довольно быстрого восстановления я начал заниматься спортом, мне понравилось. Через некоторое время в Украину зашли "Игры непокоренных". Игорь Безкаравайный Заместитель министра по делам ветеранов

Кто поддерживает участие в соревнованиях

Участие украинских бойцов в "Играх непокоренных" с 2017-го года поддерживает Агентство НАТО по поддержке и снабжению. Этот орган оказывает услуги и логистическую поддержку армиям государств-союзниц. Также с 2006 года он реализовывает часть трастовых фондов Альянса в поддержку Украины.

В 2014 году на саммите НАТО в Уэльсе союзники одобрили дополнительную поддержку Киеву. Тогда создали 5 трастовых фонда. 2 из них поручили именно Агентству по поддержке и поставкам по логистике и стандартизации и по медицинской реабилитации.

"Мы получили поддержку именно в то время, когда нам было труднее всего", – рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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В декабре 2020 года через трастовый фонд НАТО украинская сборная получила специальный микроавтобус, оснащенный специальным подъемником для инвалидной коляски. Одновременно он может перевозить 10 членов команды и 2 участников сборной.

Как бойцам помогают восстанавливаться

Опыт стран НАТО доказывает, что занятия спортом важны не только для физической, но и для психологической реабилитации. По возвращении домой бойцы еще долго мысленно живут в окопах. В то же время тренировки с собратьями помогают быстрее адаптироваться и самореализоваться в мирной жизни.

Участник боевых действий систематически работает с адаптивными видами спорта, улучшает свое физическое, психологическое состояние через работу с психологами и в команде получает поддержку,

– заявила координатор "Игр непокоренных" Оксана Горбач.

В 2016 году в рамках Трастового фонда НАТО начали программу активной реабилитации "Возвращение к жизни". В 17 лагерных сборах в течение 2 лет приняли участие почти 170 раненых украинских бойцов.

Специалисты по реабилитации, тренеры по паралимпийской подготовке и психологи помогали военным восстановиться и адаптироваться в мирной жизни.

"Когда участник боевых действий возвращается с войны, он чувствует себя оторванным. Его словно забрали из той семьи, которая сформировалась на передовой, и привезли в общественное место. Здесь нет для него поддержки, он не чувствует, что является частью этого общества", – заявила Оксана Горбач.

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Агентство НАТО по поддержке и снабжению сразу сосредоточилось на непосредственной медицинской помощи украинским военнослужащим. В частности, предоставив быстрый доступ к физической и психологической реабилитации.

"Мы благодарны за то, что реализуется такой подход, который дает возможность нам социализировать или вернуть, интегрировать обратно в общество тех людей, которые пострадали от военных действий, от агрессии, от того, что потеряли здоровье или определенную функциональность своего организма", – заявил Виталий Музыченко.

Ветераны получили самые современные протезы

В сентябре 2018 года в Харькове состоялись первые соревнования для ветеранов, которые получили самые современные спортивные протезы отечественного производства. Это также стало возможным благодаря поддержке НАТО.

Трастовый фонд альянса сделал возможным открытие 2-летней образовательной программы для протезистов-технологов в Харькове. Свой опыт специалисты из стран Альянса передали украинским коллегам. Закончив курс, они смогли получить дипломы международного образца.

У нас было такое настойчивое прошение и желание, чтобы это была имплементация их знаний, лучших стандартов в украинскую практику. Антонина Салеева Директор Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности

С тех пор научно-исследовательский институт определил приоритетом своей деятельности именно реабилитацию раненых военнослужащих. Спортивные протезы должны идеально подходить и быть маневренными, чтобы ветераны могли беспрепятственно бегать и выполнять сложные физические упражнения.

Сейчас Харьковский научно-исследовательский институт имеет все необходимые современные технологии, чтобы обеспечивать ветеранов качественными протезами.

Если раньше была потребность закупать такие средства за рубежом, то теперь украинские специалисты производят искусственные конечности лучшего сорта самостоятельно, в соответствии с самыми высокими международными стандартами.

Нам не надо куда-то сейчас отправлять пациента, если случаются неурядицы или проблемные ситуации. Мы все это можем уладить,

– заявила Антонина Салеева.

Учитывая это, травмированные бойцы могут рассчитывать на высококвалифицированную помощь. Сейчас украинские специалисты не только изготавливают протезы, но и передают ценные навыки начинающим коллегам.

"Мы поняли, что их знания действительно так хорошо работают на местах. Они уже сейчас – это консультанты и практические тренеры. Они уже мастера, которые могут давать квалифицированные, профессиональные, первые, фундаментальные уроки", – отметила Антонина Салеева.

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Кроме того, в рамках Трастового фонда украинские бойцы имеют возможность получить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях стран НАТО. Все из-за того, что страны альянса имеют опыт реализации различных программ для тех, чья жизнь изменилась после боевых действий, миротворческих миссий или антитеррористических операций.

Все расходы за лечение и транспортировку украинских защитников берут на себя союзники НАТО.

Более 5 000 наших бойцов прошли реабилитацию в странах Европы, в частности это Болгария, как главная страна, оказывала такие услуги,

– рассказал представитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Трастовый фонд НАТО также финансирует и организует тренировки, экспертные конференции и семинары психологов, которые работают с украинскими военными – ранеными во время боевых действий. Украинские специалисты говорят, что помощь, которую предоставляет Альянс, является бесценной.

Это поддержка. Это возможность популяризации наших парней и девушек на всю территорию земного шара. Это опыт, который они нам передают, в частности в адаптации и других направлениях. Это даже материально-техническая помощь, которую они оказывают. Тарас Чмут Директор фонда "Вернись живым"

НАТО помогает улучшать медобслуживание

Североатлантический альянс помогает улучшить медицинское обслуживание военнослужащих в соответствии с международными стандартами. Трастовый фонд НАТО также поставляет современное оборудование в реабилитационные центры.

Кроме того, для украинских врачей коллеги из Альянса проводят семинары и обучение. Программа обучения очень насыщенная – от лекций онлайн до практических занятий. Предусмотрены и стажировки в учреждениях стран НАТО.

"Наши коллеги в 2019 году 2 недели стажировались, практиковались в реабилитационных центрах Литвы", – рассказал заведующий кафедрой Национального университета здравоохранения имени Шупика Александр Владимиров.

Украина тесно сотрудничает с государствами НАТО.

Литва одной из первых пришла на помощь в реабилитации украинских военных. Сейчас тамошние специалисты активно делятся своими знаниями.

По их словам, во время реабилитации травмированных бойцов важен комплексный подход. С пациентами работает целая команда профессионалов. В частности, физиотерапевты, медсестры, логопеды и психологи помогают ставить их на ноги.

Это мультидисциплинарная, мультипрофессиональная команда специалистов: и реабилитационные медицинские сестры, и социальные работники, и психологи, и ортезисты, протезисты. Это команда, которая занимается реабилитацией,

– рассказал Александр Владимиров.

Чтобы сделать процесс реабилитации военных систематическим и соответствующим международным стандартам, Украина тесно сотрудничает с государствами НАТО.

В рамках проекта Трастового фонда НАТО по физической реабилитации и протезированию раненых военнослужащих, НАТО помогает Украине совершенствовать стандарты качества и обеспечивать долгосрочную устойчивость услуг медицинской реабилитации для военнослужащих, которые получили ранения. Светлана Фомина Директор Центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью "Донбасс"

Центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью "Донбасс" открыли в Краматорске еще в 2007 году. Сейчас там принимают людей со всех уголков Украины. Физиотерапевты, психологи и реабилитологи работают не только со взрослыми, но и с детьми.

Внутри реабилитационного центра – спортзал, массажные кабинеты, детские площадки для психологической терапии. Также он оснащен современными тренажерами и оборудованием.

НАТО охотно делится опытом с Украиной

Страны НАТО имеют успешный опыт реабилитации ветеранов военных действий и своим опытом охотно делятся с украинскими специалистами. Альянс не только консультирует, но и прежде всего оказывает практическую поддержку и продолжает расширять помощь.

В планах на будущее – реализация новых инициатив: от закупки медицинского оборудования для центров реабилитации до профессиональной подготовки и обмена опытом медицинского персонала.

Однако главное то, что благодаря поддержке НАТО Украина имеет возможность совершенствовать стандарты и качество медицинской реабилитации для защитников.