Лидерские качества, знания, умения и профессионализм – это залог высокой боеспособности войска и успешного выполнения задач. Именно поэтому развитие сержантского корпуса – основополагающий приоритет реформирования Вооруженных сил Украины.
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Сержант держит связь с солдатами
Лидер ведет за собой бойцов на поле боя, поднимает военную дисциплину, поддерживает боевой дух, заботится о готовности каждого из подчиненных выполнять задачи.
Создание профессионального сержантского корпуса – одна из реформ украинских вооруженных сил, чтобы соответствовать стандартам Альянса, где должность сержанта – одна из основных. Украина уже сделала многое на пути трансформаций.
"Украина достигла невероятных успехов на пути к стандартам НАТО в сфере подготовки сержантов. Ее прогресс достаточно сложно сравнить с чем-то из нашего опыта", – подчеркнул сержант-майор из ВС Чехии Людек Колеса.
Что такое программа DEEPЕще в 2014 году Украина начала сотрудничество с НАТО по программе DEEP – усовершенствование военного образования. Ее цель – помогать партнерам перестраивать, развивать или реформировать систему профессионального военного образования как офицерского, так и сержантского состава.
Программа обучения сержантов
"Мы помогаем украинским Вооруженным силам развивать профессиональный сержантский состав", – сказал Колеса. В программе обучения военных стран Альянса 4 уровня подготовки:
- базовый;
- средний;
- повышенный;
- высший.
Каждый предусматривает 2 этапа – подготовку командира-лидера и профессиональную, согласно роду войск. Именно по такой системе готовят сержантов и в Украине. Уже созданы Центры подготовки сержантского состава.
По структуре, функциям и задачам они почти тождественны с учебными заведениями стран НАТО. Однако, как считают эксперты, для полной трансформации украинской армии еще предстоит внедрение ряда реформ.
Украинские военные проходят обучение в школе НАТО / Фото из Википедии
"Пример Украины выходит за рамки программы. Мы даже используем его для того, чтобы вдохновить другие государства. Также украинские военнослужащие сержантского состава выполняют роль провайдеров: делятся собственным опытом с другими партнерами НАТО", – рассказал Колеса.
В основе подготовки украинских сержантов – полученный в боях уникальный опыт в сочетании со стандартами армий ведущих стран НАТО.
Я хорошо помню те времена, когда в начале войны в условиях ведения боев сержант был тем командиром, от которого зависел успех и выполнение боевых задач,
– подчеркнул командующий сухопутными войсками Александр Сырский.
Сухопутным войскам в последние годы удалось успешно построить новую сержантскую вертикаль по стандартам НАТО. Именно на сержантов возлагаются задачи по обучению личного состава. Быть сержантом – значит первым принимать решение и первым идти вперед.
Сырский рассказал, что в сухопутных войсках проходит службу более 20 тысяч сержантов, из которых более 14 тысяч имеют опыт ведения боевых действий на Востоке.
Воинские звания в Украине
В 2020 году в Украине был введен новый перечень воинских званий, эквивалентных армиям стран-членов НАТО. Появились такие должности как:
- штаб-сержант;
- мастер-сержант из категории старшего сержантского состава.
"Мы ввели новую колонку воинских званий, которая также будет мотивировать сержантов двигаться по карьере именно сержанта, достигая новых воинских званий", – отметил главный старшина ВСУ Александр Косинский.
Теперь в украинской армии сформировали полноценную структуру профессионального сержантского корпуса. Она является дорожной картой для сержанта, ведь он может спрогнозировать, какую должность и когда сможет занять.
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Это также мотивирует к военной службе армейцев, у которых нет высшего военного образования. Они ведь тоже могут рассчитывать на карьерный рост. Кроме того, увеличили финансовое обеспечение сержантского корпуса на уровне с офицерами.
Сейчас на некоторых должностях сержантского состава уровень денежного довольствия за должностью, то есть должностной оклад – или равен некоторым офицерским должностям, или даже выше. Но дело не только в званиях.
Украина приближается к стандарту
Стать сержантом может любой военнослужащий. Впрочем, он должен получить опыт, быть добросовестным и дисциплинированным и иметь авторитет в коллективе.
Сержант – это первый командир, лидер для солдат, образец для подчиненных, помощник офицера. Украина идет к этому стандарту уже 7 лет, реформируя Вооруженные силы.
Мы еще идем по этому пути. С каждым годом на сержантский состав все больше и больше возлагают ответственность и полномочия в вопросах подготовки личного состава, поддержания дисциплины и подготовки подразделения к выполнению задач по назначению,
– сказал Косинский.
В новых обязанностях сержантов учтена не только практика выполнения задач в боевых условиях, но и опыт ведущих стран мира. В Украине национальное войско постепенно перестраивается по стандартам НАТО, и развитие профессионального сержантского корпуса является частью реформ. Каждый год сержантов в Украине становится все больше.
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Именно сержант играет важную роль в цепочке между ставящим задачу командиром и солдатами, которые должны ее выполнять. Командир и его главный сержант работают как команда. Офицер занимается планировкой, в то время как подготовку солдат берут на себя сержанты. То есть офицер говорит, что делать, а сержант решает, каким образом подразделение должно это выполнить.
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