Лідерські якості, знання, вміння і професіоналізм – це запорука високої боєздатності війська та успішного виконання завдань. Саме тому розвиток сержантського корпусу – основний пріоритет реформування Збройних сил України.

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Сержант тримає зв'язок із солдатами

Лідер веде за собою бійців на полі бою, підіймає військову дисципліну, підтримує бойовий дух, піклується про готовність кожного з підлеглих виконувати завдання.

Довідка. Сержант – це звання молодшого командного складу в арміях багатьох країн світу. Це військовий, який безпосередньо тримає зв'язок із солдатами та ставить їм завдання.

Створення професійного сержантського корпусу – одна з реформ українських збройних сил, щоб відповідати стандартам Альянсу, де посада сержанта – одна з основних. Україна вже зробила чимало на шляху трансформацій.

"Україна досягнула неймовірних успіхів на шляху до стандартів НАТО у сфері підготовки сержантів. Її прогрес досить складно порівняти з чимось, що ми мали у нашому досвіді", – наголосив сержант-майор із ЗС Чехії Людек Колеса.

Що таке програма DEEP Ще 2014 року Україна розпочала співпрацю з НАТО за програмою DEEP – вдосконалення військової освіти. Її мета – допомагати партнерам розбудовувати, розвивати чи реформувати систему професійної військової освіти як офіцерського, так і сержантського складу.

Програма навчання сержантів

"Ми допомагаємо українським Збройним силам розбудовувати професійний сержантський склад", – сказав Колеса. У програмі навчання військових країн Альянсу 4 рівні підготовки:

базовий;

середній;

підвищений;

вищий.

Кожен передбачає 2 етапи – підготовку командира-лідера та фахову, відповідно до роду військ. Саме за такою системою готують сержантів і в Україні. Вже створили Центри підготовки сержантського складу.

Структурою, функціями та завданнями вони майже тотожні навчальним закладам країн НАТО. Однак, як вважають експерти, для повної трансформації українському війську ще потрібно впровадити низку реформ.

Центр підготовки сержантів сформували за стандартами НАТО / Фото "Армія.Inform"

"Все ж таки необхідні певні організаційні зміни в інститутах вищої освіти. Це дозволить адаптувати навчальні плани відповідно до стандартів НАТО", – зауважив радник з питань військової освіти, представник НАТО в Україні Стасис Палдунас.

"Смуга реакції"

Програму навчання сержантів створили за зразком і стандартами НАТО, але адаптовували до українських реалій. Курс базового лідерства поділили на 3 блоки. В центрі уваги – так звана "смуга реакції".

Довідка. Це низка складних етапів, в межах яких сержанти та інструктори виконують ситуативні завдання. Лідер групи має знайти правильний алгоритм дій і скоординувати роботу підрозділу.

Це дозволяє оцінити управлінські якості. Адже справжній сержант повинен бути лідером по духу й суті. Його завдання – стати тією ланкою, яка з'єднує солдатів з командирами. Він повинен користуватися авторитетом і в одних, і в інших.

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"Я можу порівняти українські Збройні сили станом на кінець 2014 року і сьогодні, прогрес просто неймовірний. Якби не національна військова форма, було б доволі складно відрізнити, хто із сержантів представляє ЗСУ, а хто – Чехію чи Данію", – відзначив Колеса.

Окрім навчання у вітчизняних Центрах підготовки сержантів, українські військові мають змогу пройти вишкіл у:

військових школах;

академіях;

коледжах країн Альянсу.

Зокрема у школі НАТО в німецькому місті Обераммергау. За словами військових НАТО, українцям вже є чим поділитися з іншими партнерами.



Українські військові проходять вишкіл у школі НАТО / Фото з Вікіпедії

"Приклад України виходить за межі програми. Ми навіть використовуємо його для того, аби надихнути інші держави. Також українські військовослужбовці сержантського складу виконують роль провайдерів: діляться власним досвідом з іншими партнерами НАТО", – розповів Колеса.

В основі підготовки українських сержантів – здобутий у боях унікальний досвід у поєднанні зі стандартами армій провідних країн НАТО.

Я добре пам'ятаю ті часи, коли на початку війни в умовах ведення боїв, сержант був тим командиром, від якого залежав успіх і виконання бойових завдань,

– наголосив командувач сухопутних військ Олександр Сирський.

Сухопутним військам упродовж останніх років вдалося успішно побудувати нову сержантську вертикаль за стандартами НАТО. Саме на сержантів покладаються завдання з навчання особового складу. Бути сержантом – означає першим ухвалювати рішення та першим іти вперед.

Сирський розповів, що в сухопутних військах проходить службу понад 20 тисяч сержантів, з яких понад 14 тисяч мають досвід ведення бойових дій на Сході.

До речі! Понад 3,5 тисячі сержантів відзначили державними нагородами, 2 з них отримали найвище звання Героя України, на жаль посмертно.

Військові звання в Україні

У 2020 році в Україні запровадили новий перелік військових звань, еквівалентних арміям країн-членів НАТО. З'явилися такі посади як:

штаб-сержант;

майстер-сержант з категорії старшого сержантського складу.

"Ми ввели нову колонку військових звань, яка також мотивуватиме сержантів рухатися по кар'єрі саме сержанта, досягаючи нових військових звань", – зауважив головний старшина ЗСУ Олександр Косинський.

Тепер в українському війську сформували повноцінну структуру професійного сержантського корпусу. Вона є дорожньою картою для сержанта, адже він може спрогнозувати, яку посаду і коли зможе обійняти.

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Це також мотивує до військової служби армійців, які не мають вищої військової освіти. Адже вони теж можуть розраховувати на кар'єрне зростання. Крім того, збільшили фінансове забезпечення сержантського корпусу – на рівні з офіцерами.

Зараз на деяких посадах сержантського складу рівень грошового забезпечення за посадою, тобто посадовий оклад – або рівний деяким офіцерським посадам, або навіть вищий. Але річ не лише у званнях.

Україна прямує до стандарту

Стати сержантом може будь-який військовослужбовець. Утім він повинен отримати досвід, бути добросовісним і дисциплінованим та мати авторитет в колективі.

Сержант – це "перший" командир, лідер для солдатів, зразок для підлеглих, помічник офіцера. Україна йде до цього стандарту вже 7 років, реформуючи Збройні сили.

Ми ще йдемо цим шляхом. З кожним роком на сержантський склад все більше і більше кладуть відповідальності і повноважень в питаннях підготовки особового складу, підтримання дисципліни і підготовки підрозділу до виконання завдань за призначенням,

– сказав Косинський.

У нових обов'язках сержантів враховано не лише практику виконання завдань у бойових умовах, а й досвід провідних країн світу. В Україні національне військо поступово перебудовується за стандартами НАТО і розбудова професійного сержантського корпусу є частиною реформ. Щороку сержантів в Україні стає дедалі більше.

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Саме сержант відіграє важливу роль у ланцюжку між командиром, який ставить завдання, і солдатами, які повинні його виконувати. Командир і його головний сержант працюють як команда. Офіцер займається плануванням, тоді як підготовку солдатів беруть на себе сержанти. Тобто офіцер каже, що робити, а сержант вирішує, в який спосіб підрозділ має це виконати.

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