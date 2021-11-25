Лідерські якості, знання, вміння і професіоналізм – це запорука високої боєздатності війська та успішного виконання завдань. Саме тому розвиток сержантського корпусу – основний пріоритет реформування Збройних сил України.
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Сержант тримає зв'язок із солдатами
Лідер веде за собою бійців на полі бою, підіймає військову дисципліну, підтримує бойовий дух, піклується про готовність кожного з підлеглих виконувати завдання.
Створення професійного сержантського корпусу – одна з реформ українських збройних сил, щоб відповідати стандартам Альянсу, де посада сержанта – одна з основних. Україна вже зробила чимало на шляху трансформацій.
"Україна досягнула неймовірних успіхів на шляху до стандартів НАТО у сфері підготовки сержантів. Її прогрес досить складно порівняти з чимось, що ми мали у нашому досвіді", – наголосив сержант-майор із ЗС Чехії Людек Колеса.
Що таке програма DEEPЩе 2014 року Україна розпочала співпрацю з НАТО за програмою DEEP – вдосконалення військової освіти. Її мета – допомагати партнерам розбудовувати, розвивати чи реформувати систему професійної військової освіти як офіцерського, так і сержантського складу.
Програма навчання сержантів
"Ми допомагаємо українським Збройним силам розбудовувати професійний сержантський склад", – сказав Колеса. У програмі навчання військових країн Альянсу 4 рівні підготовки:
- базовий;
- середній;
- підвищений;
- вищий.
Кожен передбачає 2 етапи – підготовку командира-лідера та фахову, відповідно до роду військ. Саме за такою системою готують сержантів і в Україні. Вже створили Центри підготовки сержантського складу.
"Все ж таки необхідні певні організаційні зміни в інститутах вищої освіти. Це дозволить адаптувати навчальні плани відповідно до стандартів НАТО", – зауважив радник з питань військової освіти, представник НАТО в Україні Стасис Палдунас.
"Смуга реакції"
Програму навчання сержантів створили за зразком і стандартами НАТО, але адаптовували до українських реалій. Курс базового лідерства поділили на 3 блоки. В центрі уваги – так звана "смуга реакції".
Це дозволяє оцінити управлінські якості. Адже справжній сержант повинен бути лідером по духу й суті. Його завдання – стати тією ланкою, яка з'єднує солдатів з командирами. Він повинен користуватися авторитетом і в одних, і в інших.
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"Я можу порівняти українські Збройні сили станом на кінець 2014 року і сьогодні, прогрес просто неймовірний. Якби не національна військова форма, було б доволі складно відрізнити, хто із сержантів представляє ЗСУ, а хто – Чехію чи Данію", – відзначив Колеса.
Окрім навчання у вітчизняних Центрах підготовки сержантів, українські військові мають змогу пройти вишкіл у:
- військових школах;
- академіях;
- коледжах країн Альянсу.
Зокрема у школі НАТО в німецькому місті Обераммергау. За словами військових НАТО, українцям вже є чим поділитися з іншими партнерами.
Українські військові проходять вишкіл у школі НАТО / Фото з Вікіпедії
"Приклад України виходить за межі програми. Ми навіть використовуємо його для того, аби надихнути інші держави. Також українські військовослужбовці сержантського складу виконують роль провайдерів: діляться власним досвідом з іншими партнерами НАТО", – розповів Колеса.
В основі підготовки українських сержантів – здобутий у боях унікальний досвід у поєднанні зі стандартами армій провідних країн НАТО.
Я добре пам'ятаю ті часи, коли на початку війни в умовах ведення боїв, сержант був тим командиром, від якого залежав успіх і виконання бойових завдань,
– наголосив командувач сухопутних військ Олександр Сирський.
Сухопутним військам упродовж останніх років вдалося успішно побудувати нову сержантську вертикаль за стандартами НАТО. Саме на сержантів покладаються завдання з навчання особового складу. Бути сержантом – означає першим ухвалювати рішення та першим іти вперед.
Сирський розповів, що в сухопутних військах проходить службу понад 20 тисяч сержантів, з яких понад 14 тисяч мають досвід ведення бойових дій на Сході.
Військові звання в Україні
У 2020 році в Україні запровадили новий перелік військових звань, еквівалентних арміям країн-членів НАТО. З'явилися такі посади як:
- штаб-сержант;
- майстер-сержант з категорії старшого сержантського складу.
"Ми ввели нову колонку військових звань, яка також мотивуватиме сержантів рухатися по кар'єрі саме сержанта, досягаючи нових військових звань", – зауважив головний старшина ЗСУ Олександр Косинський.
Тепер в українському війську сформували повноцінну структуру професійного сержантського корпусу. Вона є дорожньою картою для сержанта, адже він може спрогнозувати, яку посаду і коли зможе обійняти.
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Це також мотивує до військової служби армійців, які не мають вищої військової освіти. Адже вони теж можуть розраховувати на кар'єрне зростання. Крім того, збільшили фінансове забезпечення сержантського корпусу – на рівні з офіцерами.
Зараз на деяких посадах сержантського складу рівень грошового забезпечення за посадою, тобто посадовий оклад – або рівний деяким офіцерським посадам, або навіть вищий. Але річ не лише у званнях.
Україна прямує до стандарту
Стати сержантом може будь-який військовослужбовець. Утім він повинен отримати досвід, бути добросовісним і дисциплінованим та мати авторитет в колективі.
Сержант – це "перший" командир, лідер для солдатів, зразок для підлеглих, помічник офіцера. Україна йде до цього стандарту вже 7 років, реформуючи Збройні сили.
Ми ще йдемо цим шляхом. З кожним роком на сержантський склад все більше і більше кладуть відповідальності і повноважень в питаннях підготовки особового складу, підтримання дисципліни і підготовки підрозділу до виконання завдань за призначенням,
– сказав Косинський.
У нових обов'язках сержантів враховано не лише практику виконання завдань у бойових умовах, а й досвід провідних країн світу. В Україні національне військо поступово перебудовується за стандартами НАТО і розбудова професійного сержантського корпусу є частиною реформ. Щороку сержантів в Україні стає дедалі більше.
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Саме сержант відіграє важливу роль у ланцюжку між командиром, який ставить завдання, і солдатами, які повинні його виконувати. Командир і його головний сержант працюють як команда. Офіцер займається плануванням, тоді як підготовку солдатів беруть на себе сержанти. Тобто офіцер каже, що робити, а сержант вирішує, в який спосіб підрозділ має це виконати.
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