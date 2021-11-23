У центрі формуватимуть знання та навички у працівників, які потрібні для виконання завдань розвідки.
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Що відомо про ліквідацію Академії
Академія зовнішньої розвідки – це колишній вищий військовий навчальний заклад, який за державним замовленням готував співробітників СЗРУ, а також підвищував їх кваліфікацію.
- ЇЇ створили у 1995 році.
- Спочатку це був факультет Національної академії СБУ.
- Потім його переформатували в центр.
- У 2007 році з'явився інститут, а у травні 2019 року інститут реорганізували в Академію зовнішньої розвідки України.
Зрештою, Академію ліквідували відповідно до розпорядження уряду від 5 листопада. Пропозиція про ліквідацію надійшла від Міністерства освіти та науки.