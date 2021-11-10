За словами Буданова, зазвичай причиною відмови Україні у членстві в Альянсі була відсутність реформ та модернізації Збройних Сил. Однак за останні кілька років це вдалося виправити.

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Україна може допомогти НАТО

Енергетична криза у Європі та напружені стосунки Росії з ЄС та США, за словами Кирила Буданова, дозволяють керівництву НАТО тверезо оцінювати шанси України на членство в Альянсі. Крім того, на думку керівника розвідки, там розуміють важливість членства для нашої країни.

Буданов заявив, що зміни в Україні позитивно впливають на її імідж на міжнародній арені, а реформи дали свій результат. Тому навіть з невирішеними територіальними питаннями ми можемо отримати членство в НАТО.

Наша армія займає високі позиції в міжнародних рейтингах. І геополітичний порядок денний такий, що Україна може виявитися бажаним гостем навіть із низкою своїх невирішених питань, особливо територіального характеру,

– заявив Буданов.

Керівник ГУР Міноборони переконаний, що сьогодні важливішим є спільне реагування на проблеми ніж дотримання положень, які сформували у минулому столітті. У контексті російської агресії, НАТО не зможе впоратися без України.

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