По словам Буданова, обычно причиной отказа Украине в членстве в Альянсе было отсутствие реформ и модернизации Вооруженных Сил. Однако за последние несколько лет это удалось исправить.
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Украина может помочь НАТО
Энергетический кризис в Европе и напряженные отношения России с ЕС и США, по словам Кирилла Буданова, позволяют руководству НАТО трезво оценивать шансы Украины на членство в Альянсе. Кроме того, по мнению руководителя разведки, там понимают важность членства для нашей страны.
Буданов заявил, что изменения в Украине положительно влияют на ее имидж на международной арене, а реформы дали свой результат. Поэтому даже с нерешенными территориальными вопросами мы можем получить членство в НАТО.
Наша армия занимает высокие позиции в международных рейтингах. И геополитическая повестка дня такая, что Украина может оказаться желанным гостем даже с рядом своих нерешенных вопросов, особенно территориального характера,
– заявил Буданов.
Руководитель ГУР Минобороны убежден, что сегодня важнее совместное реагирование на проблемы чем соблюдение положений, которые сформировали в прошлом веке. В контексте российской агрессии НАТО не сможет справиться без Украины.
Последние заявления о членстве Украины в НАТО
- Во время визита в Киев, глава Пентагона США Ллойд Остин заявил, что Украина имеет право самостоятельно решать вопрос членства в НАТО без вмешательства "третьих стран".
- В Кремле убеждают, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к эскалации конфликта на Донбассе и "будет иметь серьезные последствия".
- В начале октября 2021 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса.