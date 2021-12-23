Естественной эмоциональной реакцией на это становится посттравматическое стрессовое расстройство – так называемый ПТСР. В тесном сотрудничестве с врачами и семьями раненых работают волонтеры.

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Трастовый фонд по медицинской реабилитации

Однако самостоятельно решить проблему физической и психологической реабилитации государство не в состоянии. Свою помощь предложили в НАТО.

На Вельском саммите летом 2014 года Североатлантический альянс по просьбе Киева основал трастовый фонд по медицинской реабилитации. С тех пор все проекты реализует Агентство НАТО по поддержке и поставкам.

На Киевщине ветеранов заново ставят на ноги

Сначала бойцы воевали на передовой, сейчас после тяжелых ранений ведут в тылу другую борьбу – за свое здоровье.

На Киевщине, в Ирпене, ветеранов заново ставят на ноги. В просторном помещении – разнообразие тренажеров. Только в процессе обучения ходьбы на протезе используют целый арсенал средств:

сначала брусья;

потом костыли;

ходунки.

Когда пациент чувствует себя увереннее, переходят на более сложные и активные упражнения на беговой дорожке. В Военно-медицинском клиническом лечебно-реабилитационном центре в Ирпене полностью восстанавливают функциональность суставов после операций, ранений и травм.

Опыт стран НАТО

В то же время применяют практики и опыт стран НАТО. Центр оснащен аппаратами для каждого вида суставов.

Он (аппарат – 24 канал) предназначен для разработки сустава, то есть для предотвращения контрактуры. Очень часто используют в случае огнестрельных ранений нижних конечностей,

– заметил физический терапевт Военно-медицинского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Головатенко.

Этот аппарат непрерывной разработки сустава, как и другое оборудование, необходимый для реабилитации военных, украинские специалисты получили от НАТО – в рамках трастового фонда Альянса.



НАТО помогает Украине возвращать военных в мирную жизнь / Фото Unsplash

По словам медиков, для заведения такая помощь стала знаковым событием. "Мы проводим реабилитацию раненых и травмированных военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, и наличие современного оборудования значительно улучшает качество реабилитации.

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Также – ускоряет возвращение военных к службе", – отметил начальник клиники реабилитации профессиональной патологии и нетрадиционных методов лечения Военно-медицинского клинического лечебно-реабилитационного центра Алексей Волянский.

Военно-медицинский клинический лечебно-реабилитационный центр / Коллаж 24 канала

На Львовщине тоже есть центр реабилитации

Современное здание оборудовано удобными пандусами, дверями, которые автоматически раздвигаются, лифтами – чтобы не чувствовать никаких ограничений в передвижении. Речь идет о Центре комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью Министерства социальной политики Украины "Галичина" на Львовщине.

Внешне он напоминает не столько медицинское учреждение, сколько зону отдыха. Именно там ветеранам боевых действий предоставляют комплексную реабилитацию.

По словам медиков, в основе проекта – опыт ведущих реабилитационных центров стран НАТО. С Североатлантическим альянсом львовские специалисты начали сотрудничать в 2016 году.

Очень много людей, которые получили инвалидность – это ветераны АТО, которые на фронте получили травмы, получили инвалидность, – мы их брали без помех,

– отметил директор Центра комплексной реабилитации людей с инвалидностью Минсоцполитики "Галичина" Григорий Дунас.

По его словам, чтобы помогать тем, кто вернулся и не имел инвалидности, присоединилась Организация Североатлантического договора.

Дунас отметил, что система реабилитации заключается не только в физическом восстановлении, но и помогает после ранения адаптироваться в обществе.

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Реабилитологи помогают военным ВСУ

Возвращаться к активной жизни бойцам помогают реабилитологи. На специальном оборудовании, которое привезли в частности из США, пациенты ежедневно отрабатывают утраченные навыки.

"Мы видим аппарат THERA-Trainer в полной комплектации. Он предназначен для реабилитации лиц, которые не могут полностью удерживать самостоятельно равновесие", – рассказал заместитель директора центра Владимир Гловацкий.

По словам врачей, труднее всего работать с теми пациентами, кто имеет сложные многочисленные ранения, повреждения и ампутации конечностей. Впрочем, благодаря современному оборудованию львовские специалисты сейчас уверенно ставят ветеранов на ноги.



Современное оборудование в центре на Львовщине / коллаж 24 канала

Только оборудования для системы реабилитации мало

Центр оснащен новейшими тренажерами, которые помогают восстановить опорно-двигательный аппарат и нервную систему. Это оборудование передало НАТО – тоже в пределах трастового фонда. Теперь украинцы получают медицинскую помощь в соответствии с современными международными стандартами.

Впрочем, чтобы построить комплексную систему реабилитации, одного оборудования было мало. Пришлось кардинально менять организацию и подходы к адаптации и восстановлению участников боевых действий.

Сейчас есть специалисты по физической реабилитации, это 5 человек. У нас есть невролог, кардиолог, терапевт, есть ортопед-травматолог,

– отметил Гловацкий.

Медики утверждают, что развивались сами, но за основу взяли практики стран НАТО. Ведь армии стран Альянса и их партнеров имеют успешный опыт по реабилитации своих военных.

Там уже длительное время действуют программы для тех, чья жизнь после завершения миротворческих миссий полностью изменилась. К процессу лечения и восстановления привлекают целую команду специалистов по различным направлениям.

Они всесторонне обследуют каждого пациента. И потому определяют основные проблемы и направления работы с конкретным человеком.

Процесс реабилитации – человекоцентрический

Как утверждают фазовцы, процесс реабилитации – человекоцентричный. Вся команда направляет усилия на восстановление пациента. Физиотерапевты помогают раненым бойцам не только встать на ноги, но и снова поверить в собственные силы.

Наши специалисты по психологической поддержке, физические реабилитологи постоянно общаются с человеком, помогают не только физически, но и морально. И результаты очень хорошие.

– поделился Гловацкий.

Там тяжелораненым бойцам дают понять, что чудеса все-таки случаются. Но не меньшее значение имеет и настроение пациента, его готовность не отчаиваться, не опускать руки, а работать над собой и адаптироваться к жизни в новых условиях.

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"Не каждый человек достигает высоких результатов. Это связано часто с самим человеком, к сожалению. Над этим работают наши психологи. Они должны человека направить, поощрить восстановить его жажду жизни", – добавил Гловацкий.

В полном выпуске программы "Фактор безопасности" узнайте подробнее о трастовом фонде НАТО по медицинской помощи и опыте Болгарии.