Природною емоційною реакцією на це стає посттравматичний стресовий розлад – так званий ПТСР. У тісній співпраці з лікарями та родинами поранених працюють волонтери.

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Трастовий фонд з медичної реабілітації

Проте самотужки розв'язати проблему фізичної та психологічної реабілітації держава не в змозі. Свою допомогу Україні запропонували в НАТО.

На Вельському саміті влітку 2014 року Північноатлантичний альянс на прохання Києва започаткував Трастовий фонд з медичної реабілітації. Відтоді всі проєкти реалізовує агенція НАТО з підтримки та постачання.

На Київщині ветеранів заново ставлять на ноги

Спершу бійці воювали на передовій, наразі після тяжких поранень ведуть у тилу іншу боротьбу – за своє здоров'я.

На Київщині, в Ірпені, ветеранів заново ставлять на ноги. У просторому приміщенні – розмаїття тренажерів. Тільки у процесі навчання ходьби на протезі використовують цілий арсенал засобів:

спочатку бруси;

потім милиці;

ходунки.

Коли пацієнт почувається впевненіше, переходять на складніші й активніші вправи – на біговій доріжці. У Військово-медичному клінічному лікувально-реабілітаційному центрі в Ірпені повністю відновлюють функціональність суглобів після операцій, поранень і травм.

Досвід країн НАТО

Водночас застосовують практики й досвід країн НАТО. Центр оснащений апаратами для кожного виду суглобів.

Він (апарат – 24 канал) призначений для розробки суглобу, тобто для запобігання контрактури. Дуже часто використовують в разі вогнепальних поранень нижніх кінцівок,

– зауважив фізичний терапевт Військово-медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру Владислав Головатенко.

Цей апарат безперервної розробки суглобу, як і інше обладнання, необхідне для реабілітації військових, – українські фахівці отримали від НАТО – у межах трастового фонду Альянсу.



НАТО допомагає Україні повертати військових в мирне життя / Фото Unsplash

За словами медиків, для закладу така допомога стала знаковою подією. "Ми проводимо реабілітацію поранених і травмованих військовослужбовців, які брали участь у бойових діях і наявність сучасного обладнання значно покращує якість реабілітації.

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Також – прискорює повернення військових до служби", – зауважив начальник клініки реабілітації професійної патології і нетрадиційних методів лікування Військово-медичного клінічного лікувально-реабілітаційного центру Олексій Волянський.



Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр / Колаж 24 каналу

На Львівщині теж є центр реабілітації

Сучасна будівля, обладнана зручними пандусами, дверима, які автоматично розсуваються, ліфтами – аби не відчувати жодних обмежень у пересуванні. Мовиться про Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України "Галичина" на Львівщині.

Ззовні він нагадує не стільки медичний заклад, скільки зону відпочинку. Саме там ветеранам бойових дій надають комплексну реабілітацію.

За словами медиків, в основі проєкту – досвід провідних реабілітаційних центрів країн НАТО. Із Північноатлантичним альянсом львівські фахівці почали співпрацювати 2016 року.

Дуже багато людей, які отримали інвалідність – це ветерани АТО, які на фронті зазнали травм, отримали інвалідність, – ми їх брали без перешкод,

– зауважив директор Центру комплексної реабілітації людей із інвалідністю Мінсоцполітики "Галичина" Григорій Дунас.

За його словами, аби допомагати тим, хто повернувся і не мав інвалідності, долучилася Організація Північноатлантичного договору.

Дунас наголосив, що система реабілітації полягає не лише у фізичному відновленні, а й допомагає після поранення адаптуватися в суспільстві.

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Реабілітологи допомагають військовим ЗСУ

Повертатися до активного життя бійцям допомагають реабілітологи. На спеціальному обладнанні, яке привезли зокрема із США, пацієнти щодня відпрацьовують утрачені навички.

"Ми бачимо апарат THERA-Trainer у повній комплектації. Він призначений для реабілітації осіб, спінальних хворих, які не можуть повністю утримувати самостійно рівновагу", – розповів заступник директора центру Володимир Гловацький.

За словами лікарів, найважче працювати з тими пацієнтами, хто має складні численні поранення, ушкодження й ампутації кінцівок. Утім завдяки сучасному обладнанню львівські фахівці нині впевнено ставлять ветеранів на ноги.



Сучасне обладнання в центра на Львівщині / Колаж 24 каналу

Тільки обладнання для системи реабілітації замало

Центр оснащений найновішими тренажерами, які допомагають відновити опорно-руховий апарат і нервову систему. Це обладнання передало НАТО – теж у межах трастового фонду. Тепер українці отримують медичну допомогу відповідно до сучасних міжнародних стандартів.

Утім аби розбудувати комплексну систему реабілітації, одного обладнання було замало. Довелося кардинально змінювати організацію і підходи до адаптації і відновлення учасників бойових дій.

Зараз є фахівці з фізичної реабілітації, це 5 осіб. В нас є невролог, кардіолог, терапевт, є ортопед-травматолог,

– відзначив Гловацький.

Медики твердять, що розвивалися самі, але за основу взяли практики країн НАТО. Адже армії держав Альянсу та їхніх партнерів мають успішний досвід з реабілітації своїх військових.

Там вже тривалий час діють програми для тих, чиє життя після завершення миротворчих місій повністю змінилося. До процесу лікування й відновлення залучають цілу команду фахівців із різних напрямків.

Вони всебічно обстежують кожного пацієнта. І потому визначають основні проблеми й напрямки роботи з конкретною людиною.

Процес реабілітації – людиноцентричний

Як твердять фазівці, процес реабілітації – людиноцентричний. Уся команда спрямовує зусилля на відновлення пацієнта. Фізіотерапевти допомагають пораненим бійцям не лише стати на ноги, а й знову повірити у власні сили.

Наші фахівці з психологічної підтримки, фізичні реабілітологи постійно спілкуються з людиною, допомагають не тільки фізично, а й морально. І результати дуже хороші.

– поділився Гловацький.

Тамтяжкопораненим бійцям дають зрозуміти, що дива таки трапляються. Але не менше значення має і настрій пацієнта, його готовність не впадати у відчай, не опускати руки, а працювати над собою й адаптуватися до життя за нових умов.

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"Не кожна людина досягає високих результатів. Це пов'язано часто із самою людиною, на жаль. Над цим працюють наші психологи. Вони мають людину спрямувати, заохотити відновити її жагу до життя", – додав Гловацький.

У повному випуску програми "Фактор безпеки" дізнайтесь детальніше про трастовий фонд НАТО з медичної допомоги та досвід Болгарії.