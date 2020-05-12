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Как прошли сутки на Донбассе и где оккупанты били мощней всего

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Как прошли сутки на Донбассе и где оккупанты били мощней всего
/ Фото 24 канала

За последние сутки на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов. Для украинских военных день и ночь, к счастью, прошли без боевых потерь. Чего не скажешь об оккупанте.

Боевики и дальше нарушают режим прекращения огня, за минувшие сутки это произошло 6 раз. Об этом сообщили в пресс-центре Операций объединенных сил.

До этого Пророссийские боевики обстреляли дом мирных жителей Авдеевки: фото

Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

  • Неподалеку от Павлополя и Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
  • Окрестности Красногоровки в вечернее время российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов.
  • Ночью применили по защитникам Старогнатовки вооружение боевых машин пехоты и автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • Возле Крымского враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
  • Рядом с населенным пунктом Южное противник для обстрелов применял гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двоих ранили.

С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 миллиметровый миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Війна на Донбасі
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Автор: Вероника Климская
Теги: Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе АТО Операция Объединенных сил Новости Украины
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