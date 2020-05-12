Як минула доба на Донбасі і де окупанти били найпотужніше

За останню добу на Донбасі зафіксовано 6 обстрілів. Для українських військових день і ніч, на щастя, минули без бойових втрат. Чого не скажеш про окупанта.

Бойовики і надалі порушують режим припинення вогню, за минулу добу це сталося 6 разів. Про це повідомили у пресцентрі Операцій об'єднаних сил.

До цього Проросійські бойовики обстріляли будинок мирних жителів Авдіївки: фото

Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Більшість обстрілів зафіксована в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Павлополя та Авдіївки противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Околиці Красногорівки у вечірній час російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

у вечірній час російські окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів. Вночі застосували по оборонцях Старогнатівки озброєння бойових машин піхоти та автоматичний станковий гранатомет. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": Біля Кримського ворог відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

ворог відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів. Поруч з населеним пунктом Південне противник для обстрілів застосовував гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. За даними розвідки, 11 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще двох поранили. Від початку поточної доби російські окупанти відкривали вогонь по околицях Кримського, застосувавши 120 міліметровий міномет, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу