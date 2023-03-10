Как отчитались в Генштабе, в результате действий врага повреждения получила и гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

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Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Какая ситуация на фронтах

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка не поменялась. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов Елино Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда и Атинское Сумской области и Амбарное, Каменка, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области.

оперативная обстановка не поменялась. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов Елино Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда и Атинское Сумской области и Амбарное, Каменка, Новомлынск, Двуречная и Западное Харьковской области. На Лиманском направлении враг продолжает пытаться прорвать оборону, указанные артиллерийские обстрелы произошли возле Гряниковки, Кисловки, Крахмального, Берестового, Червонопоповки, Белогоровки, Дибровы, Спорного, Раздолевки и Ягодного.

враг продолжает пытаться прорвать оборону, указанные артиллерийские обстрелы произошли возле Гряниковки, Кисловки, Крахмального, Берестового, Червонопоповки, Белогоровки, Дибровы, Спорного, Раздолевки и Ягодного. На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать наши позиции, хотя защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут. Также отмечаются вражеские обстрелы в Васюковке, Железнянском, Бахмуте, Богдановке, Григоровке, Белой Горе, Дружбе и Железном.

враг не перестает штурмовать наши позиции, хотя защитники отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Ивановское и Бахмут. Также отмечаются вражеские обстрелы в Васюковке, Железнянском, Бахмуте, Богдановке, Григоровке, Белой Горе, Дружбе и Железном. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вражеским обстрелам, в том числе подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. Российские оккупанты совершили сброс аэрозольных гранат нелетального действия типа К-51 в районе Северного, Водяного и Невельского.

противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Каменки, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Вражеским обстрелам, в том числе подверглись районы населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Георгиевка, Новомихайловка и Угледар. Российские оккупанты совершили сброс аэрозольных гранат нелетального действия типа К-51 в районе Северного, Водяного и Невельского. На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Гуляйпольского, Каменского и Запорожского Запорожской области, а также Гавриловки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антоновки, Берегового и Велетенского Херсонской области.

Враг терпит колоссальные потери

Противник продолжает нести потери. В городе Бердянск Запорожской области, в результате огневого поражения подразделений врага, местные медицинские учреждения переполнены ранеными российскими оккупантами. В частности, из гинекологического отделения выписали всех пациенток и разместили 30 раненых россиян. В хирургическом и ЛОР отделениях разместили 80 тяжелораненых захватчиков.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава врага.

Добавим, что численность "второй армии мира" резко сокращается благодаря усилиям ВСУ. Украинские военные ликвидировали более 156 990 оккупантов. Только за минувшие сутки погибли 870 захватчиков.