Як відзвітували у Генштабі, внаслідок дій ворога пошкодження отримала і цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

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Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не змінилася. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда та Атинське Сумської області та Амбарне, Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна і Западне Харківської області.

оперативна обстановка не змінилася. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Єліне Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Середина-Буда та Атинське Сумської області та Амбарне, Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна і Западне Харківської області. На Лиманському напрямку ворог продовжує намагатися прорвати оборону, зазначені артилерійські обстріли відбулися біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального, Берестового, Червонопопівки, Білогорівки, Діброви, Спірного, Роздолівки та Ягідного.

ворог продовжує намагатися прорвати оборону, зазначені артилерійські обстріли відбулися біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального, Берестового, Червонопопівки, Білогорівки, Діброви, Спірного, Роздолівки та Ягідного. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати наші позиції, хоча захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Іванівське та Бахмут. Також зазначаються ворожі обстріли в Васюківці, Залізнянському, Бахмуті, Богданівці, Григорівці, Білій Горі, Дружбі та Залізному.

ворог не припиняє штурмувати наші позиції, хоча захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Іванівське та Бахмут. Також зазначаються ворожі обстріли в Васюківці, Залізнянському, Бахмуті, Богданівці, Григорівці, Білій Горі, Дружбі та Залізному. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам'янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворожих обстрілів, зокрема зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар. Російські окупанти здійснили скидання аерозольних гранат нелетальної дії типу К-51 в районі Сєверного, Водяного і Невельського.

противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Кам'янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворожих обстрілів, зокрема зазнали райони населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Георгіївка, Новомихайлівка і Вугледар. Російські окупанти здійснили скидання аерозольних гранат нелетальної дії типу К-51 в районі Сєверного, Водяного і Невельського. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів обороні дії. Обстрілів зазнали райони Малинівки, Гуляйполя, Білогір'я, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Кам'янського і Запорізького Запорізької області, а також Гаврилівки, Дудчан, Херсона, Берислава, Веселого, Антонівки, Берегового і Велетенського Херсонської області.

Ворог зазнає колосальних втрат

Противник продовжує зазнавати втрат. В місті Бердянськ Запорізької області, в результаті вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами. Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділеннях розмістили 80 важкопоранених загарбників.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 1 удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу ворога.

Додамо, що чисельність "другої армії світу" різко скорочується завдяки зусиллям ЗСУ. Українські військові ліквідували вже понад 156 990 окупантів. Тільки за минулу добу загинуло 870 загарбників.