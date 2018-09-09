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Прошли сутки на Донбассе: Объединенные силы рассказали о потерях

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За прошедшие сутки, 8 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, однако была вполне контролируемой. Пророссийские боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских войск, однако запрещенное минскими договоренностями вооружение враг не применял.

Об этом говорится в традиционном отчете пресс-центра Объединенных сил.

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Как подчеркивают украинские военные, оккупанты вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Светлодарск, Майорск, Южное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", – отмечают Объединенные силы.

Добавим, что в результате обстрела один военнослужащий ОС получил ранения.

Кроме того, в штабе сообщили о небоевых потерях – около 18:00 в результате дорожно-транспортного происшествия погибло двое бойцов.

Что касается потерь боевиков, то, по данным разведки, в течение суток двух оккупантов уничтожено и еще пятеро ранены.

"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Водяного. Потерь среди личного состава не допущено", – суммируется в заметке.

К слову, накануне Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала танки и артиллерию на территории оккупированных Донецка и Луганска. Тяжелое вооружение было размещено с нарушением линий отвода и оно отсутствовало в районах хранения.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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