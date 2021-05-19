Далее "забросали" сотрудничество с Ринатом Ахметовым, который заполнил своими людьми значительную часть второго правительства. Зеленский же объявил курс на деолигархизацию.

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Однако, по мнению экспертов, состоится ли она – большой вопрос. "Если посмотреть на фракцию "Слуга народа", то увидим, что там очень серьезно "засели" влияния различных олигархов", – сказал политолог Олег Саакян.

И Зеленскому феноменально "на руку", что ему удалось отделить собственный рейтинг от партийного. Иначе было бы больно уже сейчас.

Год под названием "Зеленский плюс СНБО"

Между тем сейчас в тиски правоохранителей попал только кум Владимира Путина Виктор Медведчук: очень условно, руками Совета нацбезопасности и обороны.

Тот же Зеленский плюс СНБО,

– сказал политолог Николай Давидюк.

"Он довольно активно и идеологически мигрирует. Условно – с левого к правому центру", – отметил Саакян. Особенно громко об этом заговорили после закрытия местных рупоров Кремля.

Достижения Зеленского

Еще среди достижений – развертывание диджитализации, открытие рынка земли, неполноценное, но перемирие на границе с оккупированными территориями, тема кластеров и возвращение в повестку дня Крыма – основание "Крымской платформы".

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Токсическое окружение – неприкосновенное

Очередная ротация министров уже состоялась, некоторые крайне токсичные персонажи, но эффективные (по мнению или президента, или его офиса) менеджеры сидят на должностях нетронутыми, несмотря на все скандалы и недовольство общественности. Чего стоит только операция "спасения Татарова" и при участии генерального прокурора, и даже Службы безопасности.

Ни разочарование, ни прорыв

Проблемы начались и с хваленной "Большой стройкой". Ведь и денег, в том числе с ковидного фонда, и обещаний супердорог хватало, но вдруг начались открываться производства о схемах.

"В ОП должна быть такая позиция – мы затеяли это, если вы украли на нашем Святом Граале – вы сядете. Тогда эту историю можно вернуть в плюс", – отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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И на все нужна политическая воля Зеленского, которого пока феноменально поддерживают украинцы. Ведь антирейтинг пока достаточно умеренный: по мнению экспертов, Зеленский не стал ни разочарованием, ни прорывом. "Шанс на перемены у него есть, шанс на посадки у него есть, хотя на это все уже мало времени", – считает Давидюк.