Как пояснили в КИУ, большинство положений предвыборной программы пока не реализовали.
Важно Рейтинг Зеленского продолжает расти: его поддерживает более четверти населения
Итоги 2 лет президентства
Из избирательной программы Зеленского эксперты КИУ выделили 30 пунктов, из которых 22 – президент не выполнил. При этом 8 обещаний удалось частично или полностью воплотить в жизнь. Таким образом программу выполнили лишь на 25%.
Так и не удалось реализовать:
- принципиальные положения программы по окончанию войны,
- повышение качества жизни, борьбы с коррупцией,
- проведение важных реформ,
- решение вопроса о повышении доверия к судам,
- проведение образовательной реформы,
- переход в энергетике на собственные ресурсы.
Кроме того, за 2 года у власти возник ряд коррупционных скандалов относительно работы, которая касалась, в частности окружения президента. Также продолжили так называемую практику кумовства, использования "телефонного права" и вмешательства в деятельность других ветвей власти,
– отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
К выполненным или частично выполненным пунктам предвыборной программы можно отнести:
- формирование прозрачного рынка земли,
- выборы в парламент и местные советы по открытым спискам,
- снятие неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей,
- законопроект об импичменте президента Украины,
- автоматизация публичных процессов онлайн, возведение всего функционала государства до размеров смартфона,
- строительство дорог по европейским стандартам.
Добавим, что 20 мая, в 12:00 Владимир Зеленский проведет пресс-конференции по итогам двух лет президентства. На встрече с журналистами украинский лидер подытожит достижения и озвучит планы на будущее.