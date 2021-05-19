Как пояснили в КИУ, большинство положений предвыборной программы пока не реализовали.

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Итоги 2 лет президентства

Из избирательной программы Зеленского эксперты КИУ выделили 30 пунктов, из которых 22 – президент не выполнил. При этом 8 обещаний удалось частично или полностью воплотить в жизнь. Таким образом программу выполнили лишь на 25%.

Так и не удалось реализовать:

принципиальные положения программы по окончанию войны,

повышение качества жизни, борьбы с коррупцией,

проведение важных реформ,

решение вопроса о повышении доверия к судам,

проведение образовательной реформы,

переход в энергетике на собственные ресурсы.

Кроме того, за 2 года у власти возник ряд коррупционных скандалов относительно работы, которая касалась, в частности окружения президента. Также продолжили так называемую практику кумовства, использования "телефонного права" и вмешательства в деятельность других ветвей власти,

– отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

К выполненным или частично выполненным пунктам предвыборной программы можно отнести:

формирование прозрачного рынка земли,

выборы в парламент и местные советы по открытым спискам,

снятие неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей,

законопроект об импичменте президента Украины,

автоматизация публичных процессов онлайн, возведение всего функционала государства до размеров смартфона,

строительство дорог по европейским стандартам.

Добавим, что 20 мая, в 12:00 Владимир Зеленский проведет пресс-конференции по итогам двух лет президентства. На встрече с журналистами украинский лидер подытожит достижения и озвучит планы на будущее.