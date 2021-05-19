Як пояснили у КВУ, більшість положень передвиборчої програми наразі не реалізували.
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Підсумки 2 років президентства
З виборчої програми Зеленського експерти КВУ виокремили 30 пунктів, з яких 22 – президент не виконав. Натомість 8 обіцянок вдалося частково або повністю втілити у життя. Таким чином програму виконали лише на 25%.
Так і не вдалося реалізувати:
- принципові положення програми щодо закінчення війни,
- підвищення якості життя, боротьби з корупцією,
- проведення важливих реформ,
- розв'язання питання щодо підвищення довіри до судів,
- проведення освітньої реформи,
- перехід в енергетиці на власні ресурси.
Крім того, за 2 роки у влади виникла низка корупційних скандалів щодо роботи, яка стосувалась, зокрема оточення президента. Також продовжили так звану практику кумівства, використання "телефонного права" і втручання в діяльність інших гілок влади,
– зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
До виконаних або частково виконаних пунктів передвиборчої програми можна віднести:
- формування прозорого ринку землі,
- вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками,
- зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів,
- законопроект про імпічмент президента України,
- автоматизація публічних процесів онлайн, зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону,
- будівництво доріг за європейськими стандартами.
Додамо, що 20 травня, о 12:00 Володимир Зеленський проведе пресконференцію за підсумками двох років президентства. На зустрічі з журналістами український лідер підсумує досягнення та озвучить плани на майбутнє.