Впрочем, несмотря на все старания, выполнить эту задачу так, как планировалось, оккупантам не удалось. Даже "праздник" 1 сентября , который должен быть показательным, провести не получилось. Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонской ОВ Юрий Соболевский.

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Херсонцев запугивали, чтобы они отдавали детей в школы

По его словам, россиянам так и не удалось открыть запланированное количество школ. Те, в которых все же запустили "обучение", в большинстве некомплектны – там не хватает учителей и немного детей.

Как пояснил Соболевский, некоторые украинские дети все же пошли в российские школы, поскольку оккупанты оказывали большое давление на жителей Херсонщины. Родителям угрожали, что если они не отдадут детей в эти школы, их будут штрафовать, лишать родительских прав, а детей будут забирать в интернаты.

Примечательно, что официально эту информацию россияне не подтверждали, но пытались ее максимально распространить. Таким образом, многих людей просто запугали. Они боялись репрессивной реакции на то, что дети останутся дома, поэтому и какой-то процент явки у захватчиков есть.

Вместе с тем, многие дети, которые были вынуждены пойти в школу оккупантов, параллельно учатся онлайн по украинским образовательным программам.

Потому что на самом деле никто не хочет этого "русского мира" и русского образования,

– подытожил Соболевский.

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Как россияне организовали "обучение" в других оккупированных городах

Похожая ситуация в школах в Мариуполе и Мелитополе. Так советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне не смогли обеспечить даже базовые условия для обучения детей. В городе работает 7 школ, по меньшей мере, одна из них разрушена настолько, что школьники вынуждены сидеть на улице .

Между тем в Мелитополе школы превратили в режимные объекты. Как рассказал мэр города Иван Федоров, туда почти не пропускают родителей, дети не чувствуют себя в безопасности. Больше их используют как "живой щит" . Есть вероятность провокаций.