Утім, попри всі старання, виконати це завдання так, як планувалося, окупантам не вдалося. Навіть "свято" 1 вересня, яке мало б бути показовим, провести не вийшло. Про це 24 каналу розказав перший заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський.

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Херсонців залякували, щоб вони віддавали дітей до шкіл

За його словами, росіянам так і не вдалося відкрити заплановану кількість шкіл. Ті, в яких все ж запустили "навчання", в більшості є некомплектними – там не вистачає вчителів та небагато дітей.

Як пояснив Соболевський, деякі українські діти все ж пішли до російських шкіл, оскільки окупанти чинили великий тиск на мешканців Херсонщини. Батькам погрожували, що якщо вони не віддадуть дітей до цих шкіл, їх штрафуватимуть, позбавлятимуть батьківських прав, а дітей забиратимуть до інтернатів.

Примітно, що офіційно цю інформацію росіяни не підтверджували, але намагалися максимально її розповсюдити. Так багатьох людей просто залякали. Вони боялися репресій через те, що діти залишаться вдома, тому і якийсь відсоток явки в загарбників все ж є.

Разом з тим, багато дітей, які були змушені піти до школи окупантів, паралельно навчаються онлайн за українськими освітніми програмами.

Тому що насправді ніхто не хоче цього "русского міра" та російської освіти,

– підсумував Соболевський.

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Як росіяни організували "навчання" в інших окупованих містах

Схожа ситуація у школах в окупованих Маріуполі та Мелітополі. Так, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що росіяни не змогли забезпечити навіть базових умов для навчання дітей. У місті працює 7 шкіл, щонайменше одна з них зруйнована настільки, що школярі змушені сидіти на вулиці.

Тим часом у Мелітополі школи перетворили у режимні об'єкти. Як розповів мер міста Іван Федоров, туди майже не пропускають батьків, діти не почуваються в безпеці. Ба більше їх використовують як "живий щит". Є ймовірність провокацій.