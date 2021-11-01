Прошлой ночью в Сохо: ретро-хоррор с неповторимым стилем 60-х

Ретро-автомобили, стильная одежда, блеск неоновых вывесок, свинговые танцы, богемный Лондон 60-х и истории людей, окутанные тайнами – с 28 октября на экраны вышел триллер Эдгара Райта "Прошлой ночью в Сохо". Этот ретро-хоррор вряд ли можно назвать по-настоящему страшным, но он завораживает с первых кадров. Далее читайте на украинском.

Головна героїня – Елоїз – живе у невеличкому британському селищі разом з бабусею та прагне стати відомою дизайнеркою. Мрії дівчини починають втілювати у реальність, коли приходить лист про те, що її зарахували до коледжу моди та дизайну у Лондоні. Тож Елоїза пакує у валізу улюблені платівки та їде підкоряти столицю. Але Лондон виявляється неабиким викликом – інші студентки вважають дівчину дивакуватою селючкою, а постійні тусовки, які проводять у гуртожитку, навіть не дають Елоїзі виспатися.

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Тож дівчина вирішує зняти невеличку кімнату у Сохо. Але в першу ніч Елоїза починає бачити дивні сни на межі з реальністю – вона переноситься у бурхливі 60-ті та спостерігає за життям ексцентричної білявки Сенді, яка хоче стати співачкою. Елоїза швидко починає захоплюватися не лише цим "нічним" життям, а й самою Сенді, яка стала для дівчини справжнім кумиром. Але сни потроху починають виходити з-під контролю й Елоїза дізнається страшну таємницю. Тож дівчині потрібно буде віднайти справедливість та розгадати, що ж насправді сталося понад півстоліття тому у Сохо.

Ексцентричність проти дивакуватості

Головня героїня Елоїза – тихенька та дивакувата. Елоїза здається чужорідним елементом у сучасному Лондоні, їй дуже подобається стилістика 60-х років, вона всюди вишукує одяг тих часів та слухає тогочасну музику на вінілових платівках. Дівчина майже все життя прожила лише з бабусею, бо її мати скоїла самогубство, коли малій було 7 років. Але іноді Елоїза бачить привида матері у дзеркалах. Після переїзду у Лондон дівчина сподівається, що ці видіння припиняться, але не тут-то було.

Елоїз та Сенді / Постер до фільму

Сенді – співачка із 60-х, яку Елоїза бачить у снах. У одному з клубів вона знайомиться з Джеком (Метт Смітт), який обіцяє їй золоті гори та успішну кар’єру. Насправді ж, Джек просто грається дівчатами, які шукають кращого життя. Він звичайнісінький сутенер, який торгує їхніми тілами та не дає вийти з цього замкнутого кола.

Загалом, саме історія Сенді – один із ключових факторів, через які варто переглянути цю стрічку. Вона досить глибока, моторошна та трагічна.

Сенді / Кадр з фільму

Роль Елоїзи дісталася молодій акторці Томасін Мак-Кензі. Вона різко контрастує з Анею Тейлор-Джой, яка виконала роль Сенді. Якщо Сенді ексцентрична, запальна та впевнена у собі, Елоїза ж її повна протилежність. Але є у них і щось спільне – обидві прагнули досягти своєї мрії у Лондоні.

Контраст між Елоїзою та Сенді грає зовсім не на користь першій. На фоні співачки головна героїня виглядає бляклою та постійно зляканою. Можливо, саме тому, центральною тут здається історія життя Сенді, яка розгортається у 60-х, а от пригоди Елоїзи відходять на задній план. В цілому, у фільмі вдало прописані всі персонажі, навіть ті, яких лише кілька разів показують на екрані.

Сенді та Джек / Кадр з фільму

Ретро-горор з жартами та стилем

Здається, що сюжет доволі простий та зрозумілий, але, повірте, фільму є чим вас здивувати. Раніше Едгар Райт не знімав справжніх та серйозних горорів. Але він славиться тим, що вміє поєднувати різні жанри у щось неймовірне. Згадаємо хоча б його "Скотт Пілігрим проти світу" чи "Зомбі на ім'я Шон". Ці фільми наче кидають виклик кліше та висміюють канони, які вже приїлися.

Так вийшло і в картині "Минулої ночі у Сохо". Важко назвати цей фільм горором, адже тут лише декілька моментів, які можуть налякати, та й то не сильно. Але привиди з кровожерливими закликами тут вискакують під веселу музичку з 60-х, а саспенс можуть перервати смішним та неочікуваним жартом.

Елоїза / Кадр з фільму

Що у стрічки не можна відняти – так це неповторний стиль. Саме Сохо у минулому сторіччі став місцем зустрічі богеми — письменників, художників, інтелектуалів. А вже з середини XX століття там активно розвивалося музичне життя міста. І саме за цим дуже цікаво спостерігати. Фільм наче перенесли з 60-х та просто адаптували під сучасного глядача.

Тож, стрічку "Минулої ночі у Сохо" однозначно варто переглянути у кіно. Вона цікава, чаруюча, дуже красива та з несподіваними сюжетними поворотами. Щоправда, якщо ви полюбляєте справжні моторошні фільми жахів – потрібно бути готовими, що при перегляді цього фільмі полоскотати нерви не вийде.