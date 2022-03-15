Так, известно, что в Доминиканской Республике застряли почти 15 тысяч россиян. Также есть те, кто никак не может вернуться домой с Кубы, передают РосСМИ.

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Деньги можно получить у местного "решалы"

Особого внимания заслуживает письмо от консульства России на Кубе. Это просто шедевр.

Начнём с простого. Россиянам предлагают самостоятельно выбраться из страны. Для этого они могут выбрать маршрут, например, Гавана – Париж – Стамбул – Москва. В связи с санкциями и закрытием неба, прямых рейсов нет.

Но это еще не все. В посольстве призвали россиян просить о финансовой помощи родных, друзей и знакомых. Это уже реакция на заблокированные российские карты, которые за границей "не ходят". А деньги-то, конечно, у всех закончились.

Что же касается покупки билетов домой, то их россиянам должны купить те же родные или близкие. Мол, потом себе как-нибудь разберутся с тем, кто кому и что должен.

В случае острой необходимости получения наличной валюты, можно обратиться к Бутрину Тарасу Левковичу, гражданину России, постоянно проживающему на Кубе,

– а это уже вишенка на торте.



Россиянам предлагают брать деньги у местного "решалы"

То есть посольство предлагает своим гражданам обращаться к какому-то местному "решале", когда им нужны будут деньги. Не хотим даже вообразить, что за это они должны отдать. Хотя нет, можем. Свои iPhone, которые и так в России теперь ничего не стоят.

Возвращаемся к россиянам в Доминиканской Республике. В ней застряло 14 800 граждан страны-агрессорки. И они, конечно же, из-за закрытого воздушного пространства тоже не могут вернуться домой. Ибо ни через ЕС, ни через Великобританию или Канаду им не вылететь.