Так, відомо, що в Домініканській Республіці застрягли майже 15 тисяч росіян. Також є ті, хто ніяк не може повернутися додому з Куби, передають РосЗМІ.

Читайте також Тепер і в Європу не полетять: авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

Гроші можна отримати у місцевого "рішали"

Особливої уваги заслуговує лист від консульства Росії на Кубі. Це просто шедевр.

Почнімо з простого. Росіянам пропонують самостійно вибратися з країни. Для цього вони можуть вибрати маршрут, наприклад, Гавана – Париж – Стамбул – Москва. У зв'язку з санкціями та закриттям неба, прямих рейсів нема.

Але це ще не все. У посольстві закликали росіян просити про фінансову допомогу рідних, друзів і знайомих. Це вже реакція на заблоковані російські картки, які за кордоном "не ходять". А гроші ж то, ясна річ, у всіх закінчилися.

Що ж стосується покупки квитків додому, то їх росіянам мають купити ті ж рідні або близькі. Мовляв, потім собі якось розберуться з тим, хто кому і що винен.

У разі гострої потреби отримання готівкової валюти, можна звернутися до Бутріна Тараса Левковича, громадянина Росії, який постійно мешкає на Кубі,

– а це вже вишенька на торті.



Росіянам пропонують брати гроші у місцевого "рішали"

Тобто посольство пропонує своїм громадянам звертатися до якогось місцевого "рішали", коли їм потрібні будуть гроші. Не хочемо навіть уявити, що за це вони повинні віддати. Хоча, ні, можемо. Свої iPhone, які й так у Росії тепер нічого не варті.

Повертаємося до росіян у Домініканській Республіці. У ній застрягло 14 800 громадян країни-агресорки. І вони, звичайно ж, через закритий повітряний простір теж не можуть повернутися додому. Бо ані через ЄС, ані через Велику Британію або Канаду їм не вилетіти.

Це цікаво – Що робитимуть з "золотим" вагоном Медведчука – дивіться відео: