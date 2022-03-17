Впоследствии премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на этот звонок. Он посоветовал министру обороны Великобритании в следующий раз, прежде чем начинать разговор, попросить сказать слово "паляниця".

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"Несмотря на все попытки российской дезинформации, мир видит, что за Украиной стоит правда", – добавил Шмыгаль.

Добавим, что Бен Уоллес завершил свой разговор с псевдопремьер-министром после обманчивых и подозрительных вопросов.