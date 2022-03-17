Згодом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відреагував на цей дзвінок. Він порадив міністру оборони Великої Британії наступного разу, перш ніж починати розмову, попросити сказати слово "паляниця".

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Незважаючи на всі спроби російської дезінформації, світ бачить, що за Україною стоїть правда,

– додав Шмигаль.

Додамо, що Бен Воллес завершив свою розмову з псевдо прем'єр-міністром після оманливих та підозрілих запитань.