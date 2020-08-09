Веточка, отвертка, скотч: полиция не нашла технику для поиска прослушки у Ткача
Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач обнаружил в квартире, где живет, признаки установления прослушивающего устройства. Как полиция действовала в этих обстоятельствах и нашла она "прослушку", сам Ткач рассказал в фейсбуке ночью 9 августа.
По его словам, в течение суток правоохранители не нашли технику, с помощью которой могли бы "снять этот вопрос".
Начало истории здесь Журналист, который показал кортеж Зеленского и переезд на государственную дачу, заявил о прослушке
Посещали квартиру Ткача две следственно-оперативные группы:
- Первая "взяла образец строительного материала, которым замазали отверстия со стороны чердака, и пыль от отверстия на кухне" (напомним, журналист живет в квартире на последнем этаже дома, и как раз там на чердаке нашли отверстие в 60 сантиметров длиной, которое проходило в потолок).
- Вторая группа приехала "вскрывать этот слой непонятного материала, имея из оборудования только отвертку". А когда на чердаке обнаружили не одно, а даже несколько отверстий, то для замера их глубины взяли "ветку от куста, которая лежала рядом".
- А потом полицейские залепили "бумажками со скотчем четыре люка, ведущих из четырех подъездов на общий чердак".
Заинтересованные лица получили возможность зайти в любой из четырех подъездов, снять бумажки со скотчем и незаметно попасть на чердак, а затем наклеить бумажки снова. А когда нацпол наконец найдет аппаратуру для осмотра и приедет – кто гарантирует, что на чердаке никого за эту ночь не было? Скотч?
– возмутился Ткач.
О странном поведении полиции ранее говорила и автор "Схем" Наталья Седлецкая: что, мол, правоохранители осмотрели место преступления и уехали, оставив потенциальные вещественные доказательства. На внезапное исчезновение публикации об инциденте на сайте полиции обратили внимание и журналисты 24 канала.
В полиции же тем временем сообщили, что начали производство по статье о "нарушении неприкосновенности частной жизни".