Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач обнаружил в квартире, где живет, признаки установления прослушивающего устройства. Как полиция действовала в этих обстоятельствах и нашла она "прослушку", сам Ткач рассказал в фейсбуке ночью 9 августа.

По его словам , в течение суток правоохранители не нашли технику, с помощью которой могли бы "снять этот вопрос".

Начало истории здесь Журналист, который показал кортеж Зеленского и переезд на государственную дачу, заявил о прослушке

Посещали квартиру Ткача две следственно-оперативные группы:

Первая " взяла образец строительного материала , которым замазали отверстия со стороны чердака, и пыль от отверстия на кухне" (напомним, ж урналист живет в квартире на последнем этаже дома, и как раз там на чердаке нашли отверстие в 60 сантиметров длиной, которое проходило в потолок).

Вторая группа приехала "вскрывать этот слой непонятного материала, имея из оборудования только отвертку ". А когда на чердаке обнаружили не одно, а даже несколько отверстий, то для замера их глубины взяли " ветку от куста, которая лежала рядом ".

А потом полицейские залепили " бумажками со скотчем четыре люка, ведущих из четырех подъездов на общий чердак".

Заинтересованные лица получили возможность зайти в любой из четырех подъездов, снять бумажки со скотчем и незаметно попасть на чердак, а затем наклеить бумажки снова. А когда нацпол наконец найдет аппаратуру для осмотра и приедет – кто гарантирует, что на чердаке никого за эту ночь не было? Скотч?

– возмутился Ткач.

О странном поведении полиции ранее говорила и автор "Схем" Наталья Седлецкая: что, мол, правоохранители осмотрели место преступления и уехали, оставив потенциальные вещественные доказательства. На внезапное исчезновение публикации об инциденте на сайте полиции обратили внимание и журналисты 24 канала.

В полиции же тем временем сообщили, что начали производство по статье о "нарушении неприкосновенности частной жизни".