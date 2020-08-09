Журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач виявив у квартирі, де мешкає, ознаки встановлення прослуховуючого пристрою. Як поліція діяла за цих обставин та чи знайшла вона "прослушку", сам Ткач розповів у фейсбуці вночі 9 серпня.

За його словами, протягом доби правоохоронці не знайшли техніку, за допомогою якої могли б "зняти це питання".

Початок історії тут Журналіст, який показав кортеж Зеленського й переїзд на державну дачу, заявив про прослушку

Відвідували квартиру Ткача дві слідчо-оперативні групи:

Перша " взяла зразок будівельного матеріалу , яким замазали отвори зі сторони горища, і пил від отвору на кухні" (нагадаємо, журна ліст живе у квартирі на останньому поверсі будинку, і якраз там на горищі знайшли отвір у 60 сантиметрів завдовжки, що проходив у стелю).

, яким замазали отвори зі сторони горища, і пил від отвору на кухні" (нагадаємо, журна Друга група приїхала "вскривати цей шар незрозумілого матеріалу, маючи з обладнання лише викрутку ". А коли на горищі виявили не один, а навіть кілька отворів, то для заміру їхньої глибини взяли " гілку від куща, яка лежала поряд ".

А потім поліцейські заліпили " папірцями зі скотчем чотири люки, які ведуть з чотирьох під‘їздів на спільне горище".

Зацікавлені особи отримали можливість зайти до будь-якого з чотирьох під‘їздів, зняти папірці зі скотчем і непомітно потрапити на горище, а після цього наклеїти папірці знову. А коли нацпол нарешті знайде апаратуру для огляду і приїде – хто гарантує, що на горищі нікого за цю ніч не було? Скотч?

– обурився Ткач.

Про дивну поведінку поліції раніше говорила й авторка "Схем" Наталія Седлецька: що, мовляв, правоохоронці оглянули місце злочину й поїхали, залишивши потенційні речові докази. На раптове зникнення публікації про інцидент на сайті поліції звернули увагу й журналісти 24 каналу.

У поліції ж тим часом повідомили, що розпочали провадження за статтею про "порушення недоторканності приватного життя".

Михайло Ткач, нагадаємо, у програмі "Схеми" нещодавно випустив матеріали про порушення ПДР високопосадовцями та про переїзд президента Зеленського до державної резиденції в Конча-Заспі.