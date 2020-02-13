Прослушка синагоги в Киеве: главный раввин Украины обвинил Артема Сытника во лжи

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник тайно встречался с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом из-за прослушивания центральной синагоги Киева. По словам раввина, у него есть доказательства от международных партнеров, что прослушкой занимались детективы НАБУ.

Об этом он заявил на своей страницы в фейсбук. По его словам, у него в распоряжении есть документы, подтверждающие прослушку сотрудниками НАБУ синагоги и при встрече с Ситником он предоставил ему эти доказательства.

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Моше Реувен Асман убеждает, что встреча с директором НАБУ была конфиденциальной. В то же время, он не понимает почему теперь Сытник утверждает, что никакой прослушки не было.

Что известно о прослушке синагоги в Киеве31 октября 2018 года еврейская община Киева заявила, что за центральной столичной синагогой на улице Шота Руставели следят детективы НАБУ. В связи с этим община обратилась к правоохранителям.



СБУ обнаружила прослушивающие устройства в этой синагоге.



В то же время, НАБУ опровергает заявление еврейского сообщества. Артем Сытник на комитете Верховной Рады заявил, что прослушивание центральной синагоги сотрудниками НАБУ – это "фейк".

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