Прослушка синагоги в Киеве: главный раввин Украины обвинил Артема Сытника во лжи
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник тайно встречался с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом из-за прослушивания центральной синагоги Киева. По словам раввина, у него есть доказательства от международных партнеров, что прослушкой занимались детективы НАБУ.
Об этом он заявил на своей страницы в фейсбук. По его словам, у него в распоряжении есть документы, подтверждающие прослушку сотрудниками НАБУ синагоги и при встрече с Ситником он предоставил ему эти доказательства.
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Моше Реувен Асман убеждает, что встреча с директором НАБУ была конфиденциальной. В то же время, он не понимает почему теперь Сытник утверждает, что никакой прослушки не было.
Что известно о прослушке синагоги в Киеве31 октября 2018 года еврейская община Киева заявила, что за центральной столичной синагогой на улице Шота Руставели следят детективы НАБУ. В связи с этим община обратилась к правоохранителям.
СБУ обнаружила прослушивающие устройства в этой синагоге.
В то же время, НАБУ опровергает заявление еврейского сообщества. Артем Сытник на комитете Верховной Рады заявил, что прослушивание центральной синагоги сотрудниками НАБУ – это "фейк".
Сытнику грозит увольнение: что известно
- 7 февраля в Верховную Раду внесли постановление об увольнении Сытника. Ради этого народные депутаты собрали необходимые подписи.
- Причиной стало то, что суд признал Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его. Из-за этого антикоррупционер попал в реестр коррупционеров и по закону, не должен занимать свою должность.
- А судебный приговор директор НАБУ получил за то, что несколько раз за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровненской области. Общая сумма всех отдыхов Сытника составила не менее 500 тысяч гривен. А подобного рода подарки должны быть задекларированы, чего Сытник не сделал.
- ГБР также проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.