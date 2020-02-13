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      Прослушка синагоги в Киеве: главный раввин Украины обвинил Артема Сытника во лжи

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      Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман / facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine

      Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник тайно встречался с главным раввином Украины и Киева Моше Реувеном Асманом из-за прослушивания центральной синагоги Киева. По словам раввина, у него есть доказательства от международных партнеров, что прослушкой занимались детективы НАБУ.

      Об этом он заявил на своей страницы в фейсбук. По его словам, у него в распоряжении есть документы, подтверждающие прослушку сотрудниками НАБУ синагоги и при встрече с Ситником он предоставил ему эти доказательства.

      К теме: Постановление об увольнении Сытника внесли в Раду

      Моше Реувен Асман убеждает, что встреча с директором НАБУ была конфиденциальной. В то же время, он не понимает почему теперь Сытник утверждает, что никакой прослушки не было.

      Что известно о прослушке синагоги в Киеве31 октября 2018 года еврейская община Киева заявила, что за центральной столичной синагогой на улице Шота Руставели следят детективы НАБУ. В связи с этим община обратилась к правоохранителям.

      СБУ обнаружила прослушивающие устройства в этой синагоге.

      В то же время, НАБУ опровергает заявление еврейского сообщества. Артем Сытник на комитете Верховной Рады заявил, что прослушивание центральной синагоги сотрудниками НАБУ – это "фейк".

      Сытнику грозит увольнение: что известно

      • 7 февраля в Верховную Раду внесли постановление об увольнении Сытника. Ради этого народные депутаты собрали необходимые подписи.
      • Причиной стало то, что суд признал Сытника виновным в коррупции и оштрафовал его. Из-за этого антикоррупционер попал в реестр коррупционеров и по закону, не должен занимать свою должность.
      • А судебный приговор директор НАБУ получил за то, что несколько раз за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское – Сарны" в Ровненской области. Общая сумма всех отдыхов Сытника составила не менее 500 тысяч гривен. А подобного рода подарки должны быть задекларированы, чего Сытник не сделал.
      • ГБР также проверяет возможную причастность Сытника к сокрытию коррупционных схем в Укроборонпроме.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Артем Сытник НАБУ евреи
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