Прослушка синагоги у Києві: головний рабин України звинуватив Артема Ситника у брехні

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник таємно зустрічався з головним рабином України і Києва Моше Реувеном Асманом через прослуховування центральної синагоги Києва. За словами рабина, у нього є докази від міжнародних партнерів, що прослушкою займались детективи НАБУ.

Про це він заявив на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, у нього в розпорядженні є документи, що підтверджують прослушку співробітниками НАБУ синагоги і при зустрічі з Ситником він надав йому ці докази.

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Моше Реувен Асман переконує, що зустріч з директором НАБУ була конфіденційною. Водночас, він не розуміє чому тепер Ситник стверджує, що ніякої прослушки не було.

Що відомо про прослушку синагоги у Києві31 жовтня 2018 року єврейська громада Києва заявила, що за центральною столичною синагогою на вулиці Шота Руставелі стежать детективи НАБУ. У зв’язку з цим громада звернулась до правоохоронців.



СБУ виявила прослуховуючі пристрої у цій синагозі.



Водночас, НАБУ спростовує заяву єврейської спільноти. Артем Ситник на комітеті Верховної Ради заявив, що прослуховування центральної синагоги співробітниками НАБУ – це "фейк".

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