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      Прослушка синагоги у Києві: головний рабин України звинуватив Артема Ситника у брехні

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      Головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман / facebook.com/Chief-rabbi-of-Ukraine

      Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник таємно зустрічався з головним рабином України і Києва Моше Реувеном Асманом через прослуховування центральної синагоги Києва. За словами рабина, у нього є докази від міжнародних партнерів, що прослушкою займались детективи НАБУ.

      Про це він заявив на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, у нього в розпорядженні є документи, що підтверджують прослушку співробітниками НАБУ синагоги і при зустрічі з Ситником він надав йому ці докази.

      До теми: Постанову про звільнення Ситника внесли в Раду

      Моше Реувен Асман переконує, що зустріч з директором НАБУ була конфіденційною. Водночас, він не розуміє чому тепер Ситник стверджує, що ніякої прослушки не було.

      Що відомо про прослушку синагоги у Києві31 жовтня 2018 року єврейська громада Києва заявила, що за центральною столичною синагогою на вулиці Шота Руставелі стежать детективи НАБУ. У зв’язку з цим громада звернулась до правоохоронців.

      СБУ виявила прослуховуючі пристрої у цій синагозі.

      Водночас, НАБУ спростовує заяву єврейської спільноти. Артем Ситник на комітеті Верховної Ради заявив, що прослуховування центральної синагоги співробітниками НАБУ – це "фейк".

      Ситнику загрожує звільнення: що відомо

      • 7 лютого у Верховну Раду внесли постанову про звільнення Ситника. Задля цього народні депутати зібрали необхідні підписи.
      • Причиною стало те, що суд визнав Ситника винним у корупції та оштрафував його. Через це антикорупціонер потрапив до реєстру корупціонерів і за законом, не мав би обіймати свою посаду.
      • А судовий вирок директор НАБУ отримав за те, що кілька разів за чужий рахунок відпочивав на території мисливського господарства "Поліське – Сарни" у Рівненській області. Загальна сума всіх відпочинків Ситника склала не менше 500 тисяч гривень. А подібного роду подарунки мають бути задекларовані, чого Ситник не зробив.
      • ДБР також перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в Укроборонпромі.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Артем Ситник НАБУ євреї
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