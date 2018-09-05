Прослушка журналистки "Схем": как отреагировали депутаты на резонансную новость

Группа депутатов из межфракционного объединения "Еврооптимисты" обратилась в Генпрокуратуру и просит немедленную личную встречу с прокурором, чтобы тот объяснил им, почему одного из главных журналистов-расследователей страны Наталью Седлецкую прослушивали 17 месяцев.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Депутаты Верховной Рады возмутились разрешением ГПУ о прослушивании телефонов журналиста программы "Схемы" Натальи Седлецкой. Они считают такие действия недопустимыми.

С моей точки зрения, это решение противоречит международным стандартам и принципам в области свободы слова. Ведь журналист имеет право сохранять свои источники. Это непосредственные попытки найти что-то на "территории" журналиста, чтобы иметь их на крючке,

– отметила депутат от БПП Светлана Залищук.

"Цель другая, которая не связана со следствием, – установить местонахождение и круг общения журналистки. Это никак не относится к следствию и такая практика недопустима", – сказал депутат от БПП Павел Ризаненко.

Стоит отметить, что даже депутаты, которые подписали обращение к Генпрокурору и должны с ним встретиться, не до конца понимают ситуацию. Ведь часть из них говорит, что закон об информации позволяет журналисту не открывать следствию своих информаторов, а другая часть считает, что если речь идет об уголовном производстве, то журналист обязан раскрывать данные.

Законодательство четко говорит, что по всем преступлениям свидетели должны сотрудничать со следствием,

– добавил депутат Ризаненко.

По словам участницы комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Ольги Черваковой, журналистка программы "Схем" должна раскрыть свои источники перед судом, но перед следствием она не обязана это делать.

Отметим, что эту ситуацию рассмотрят и на Профильном комитете свободы слова. Когда это точно будет неизвестно. Но туда должны пригласить и саму журналистку Наталью Седлецкую.

Напомним, 27 августа Печерский районный суд Киева по требованию ГПУ дал разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы". В постановлении говорится о предоставлении доступа следствия к звонкам и смс-сообщениям журналистки Натальи Седлецкой в течение 17 месяцев.