Об этом 24 каналу сообщили в полиции Киева. Правоохранители уверяют, что отрабатывают весь необходимый алгоритм в этом уголовном производстве.

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Займутся и видео с уличных камер

В частности, будут изучать видео с камер наблюдения на улице. Как отметила заместительница начальника отдела коммуникации ГУНП в Киеве Юлия Гирдвилис, информации, что камеры не работали, нет.

Правоохранители подтвердили, что патрульные остановили машину такси, в которой обнаружили мужчину без сознания. Медики "скорой" попытались реанимировать политика, однако лишь констатировали смерть.

Тело сразу направили на экспертизу

Тело сразу направили на экспертизу. Полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Естественная смерть".

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Обратите внимание! По результатам вскрытия, предварительно причиной смерти нардепа стала острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.