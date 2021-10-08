Про це 24 каналу повідомили в поліції Києва. Правоохоронці запевняють, що відпрацьовують весь необхідний алгоритм у цьому кримінальному провадженні.

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Займуться і відео з вуличних камер

Зокрема, вивчатимуть відео з камер спостереження на вулиці. Як наголосила заступниця начальника відділу комунікації ГУНП в Києві Юлія Гірдвіліс, інформації, що камери не працювали, немає.

Правоохоронці підтвердили, що патрульні зупинили машину таксі, у якій виявили непритомного чоловіка. Медики "швидкої" спробували реанімувати політика, проте лише констатували смерть.

Тіло одразу направили на експертизу

Тіло одразу направили на експертизу. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство" з позначкою "природна смерть".

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Зверніть увагу! За результатами розтину, попередньо причиною смерті нардепа стала гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.