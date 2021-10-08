Зокрема про їх отримання кілька місяців тому заявляли Поляков та нардепка Скороход. У поліції повідомили, що зупинили водія таксі за порушення правил дорожнього руху.

До теми Нудило, а потім почались конвульсії: усе, що відомо про смерть Полякова

Хочу вірити, що розслідування буде об'єктивним, – Разумков

Першим на смерть політика зреагував ексглава Верховної Ради Дмитро Разумков. Він заявив, що 8 жовтня народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим.

Мої співчуття рідним та близьким! Хочу вірити, що розслідування буде об'єктивним!

– у телеграмі написав Разумков.

Згодом на смерть відреагувала нардепка Галина Янченко. Вона висловила співчуття близьким і рідним та розповіла подробиці смерті. Орієнтовно о 10:08 політикиня розповіла про деталі смерті.

Причина смерті Антона Полякова – гостра коронарна недостатність,

– написала Янченко в телеграмі.

Вона також додала, що інформацією, яка є в її розпорядженні:

коли патрульні зупинили таксі, Антон був живий, але у важкому стані – його рвало, а незабаром почалися конвульсії;

на поліцейських були боді-камери, які працювали і зафіксували подію;

завтра – післязавтра (мовится про 7 – 8 жовтня – 24 канал) будуть результати токсикології, що покажуть, чи були в організмі отруйні речовини.

Вона також закликала: "Не вигадуйте "зраду" там, де її немає. Навколо теми смерті це виглядає вкрай огидно".

Перший заступник глави Верховної Ради Руслан Стефанчук висловив співчуття рідним, близьким та усім друзям.

Передчасна смерть – це велике горе для його рідних, близьких, друзів та колег. Світлий та незгасний спомин про його добрі земні справи назавжди залишиться у пам'яті та серцях усіх, хто його знав, любив та шанував,

– прокоментував політик.

"Заявляли про погрози"

Журналістка Тетяна Даниленко написала, що раптово помер за нез'ясованих обставин колишній "Слуга народу", 33-річний Антон Поляков. Вона також описала інформацію, яку оприлюднила поліція та коротку біографію політика.

Вони обоє (мовиться про Полякова та Скороход – 24 канал) заявили про внутрішньопартійну корупцію – "слугам" начебто доплачують у конвертах, –стверджували Поляков і Скороход. Обоє кілька місяців тому заявляли про погрози,

– написала журналістка.

Даниленко також пригадала, що Поляков, як і Скороход, з 2020 року входять до групи "За Майбутнє", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Вона додала: "Цього тижня Поляков стверджував, що дав свідчення НАБУ".

У групі "За Майбутнє" не знають про погрози

Співголова фракції "За Майбутнє" Тарас Батенко у кулуарах Верховної Ради прокоментував смерть Антона Полякова.

Для нас це трагедія. Для нас це чорна п'ятниця. Бачилися востаннє вчора (мовиться про 7 жовтня – 24 канал) о 17 годині вечора по закінченню позачергового засідання,

– повідомив Батенко.

Батенко також пояснив, що не знає, чи погрожував Антону Полякову хтось. Він пояснив: "Не знаю, цим слідство має займатися".

На смерть відреагувала генпрокурорка Ірина Венедіктова

Венедіктова заявила, що розпочато кримінальне провадження, остаточну причину смерті політика встановить судово-медична експертиза.

Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години (мовиться про 9:40 8 жовтня – 24 канал),

– написала Венедіктова.

Генпрокурорка висловила співчуття близьким Антона Полякова і запевнила, що "швидко і об'єктивно знайдуть істину".

Нардепка членкиня депутатської групи "Довіра" Лариса Білозір також повідомила про смерть політика.

Відомо, що йому стало погано під час поїздки в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, поліція веде слідчі дії. Співчуття рідним та близьким…

– написала нардепка.

Зверніть увагу! Під час засідання Верховної Ради 8 жовтня нардепи вшанували свого колегу хвилиною мовчання. Згодом представники фракції "За Майбутнє" заявили з трибуни Ради про обурливі висловлювання у чаті "Слуг народу". Нардепка від президентської політсили Галина Третьякова написала про смерть Антона Полякова, що " одним ворогом стало менше". Згодом вона відповіла на закиди, мовляв, звідки знають, що вона писала у чаті "Слуг народу" та посилалась на свободу слова. Після перерви Давид Арахамія знову запропонував вшанувати Полякова хвилиною мовчання.

Що відомо про смерть Антона Полякова