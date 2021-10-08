В частности об их получении несколько месяцев назад заявляли Поляков и нардеп Скороход. В полиции сообщили, что остановили водителя такси из-за нарушения правил дорожного движения

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Хочу верить, что расследование будет объективным, – Разумков

Первым на смерть политика среагировал экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что 8 октября народного депутата Антона Полякова нашли мертвым.

Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!

– в телеграме написал Разумков.

Впоследствии на смерть отреагировала нардеп Галина Янченко. Она выразила соболезнования близким и родным и рассказала подробности смерти. Ориентировочно в 10:08 политик рассказала о деталях смерти.

Причина смерти Антона Полякова – острая коронарная недостаточность,

– написала Янченко в телеграме.

Она также добавила информацию, которая есть в ее распоряжении:

когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии – его рвало, а вскоре начались конвульсии;

на полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие;

завтра – послезавтра (говорится о 7 - 8 октября - 24 канал) будут результаты токсикологии, которые покажут, были ли в организме ядовитые вещества.

Она также призвала: "Не выдумывайте "измену" там, где ее нет. Вокруг темы смерти это выглядит крайне отвратительно".

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил соболезнования родным, близким и всем друзьям.

Преждевременная смерть – это большое горе для его родных, близких, друзей и коллег. Светлая и неугасимая память о его добрых земных делах навсегда останется в памяти и сердцах всех, кто его знал, любил и уважал,

– прокомментировал политик.

"Заявляли об угрозах"

Журналистка Татьяна Даниленко написала, что внезапно умер при невыясненных обстоятельствах бывший "Слуга народа", 33-летний Антон Поляков. Она также описала информацию, которую обнародовала полиция и краткую биографию политика.

Они оба (говорится о Полякове и Скороход – 24 канал) заявили о внутрипартийной коррупции – "слугам" якобы доплачивают в конвертах, – утверждали Поляков и Скороход. Оба несколько месяцев назад заявляли об угрозах, – написала журналистка.

Даниленко также вспомнила, что Поляков, как и Скороход, с 2020 года входят в группу "За майбутнє", которую связывают с Игорем Коломойским. Она добавила: "На этой неделе Поляков утверждал, что дал показания НАБУ".

В группе "За майбутнє" не знают об угрозах

Сопредседатель фракции "За майбутнє" Тарас Батенко в кулуарах Верховной Рады прокомментировал смерть Антона Полякова.

Для нас это трагедия. Для нас это черная пятница. Виделись в последний раз вчера (говорится о 7 октября – 24 канал) в 17 часов вечера по окончании внеочередного заседания,

– сообщил Батенко.

Батенко также объяснил, что не знает, угрожал ли Антону Полякову кто-то. Он объяснил: "Не знаю, этим следствие должно заниматься".

На смерть отреагировала генпрокурор Ирина Венедиктова

Венедиктова заявила, что начато уголовное производство, окончательную причину смерти политика установит судебно-медицинская экспертиза.

Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы (говорится о 9:40 8 октября – 24 канал),

– написала Венедиктова.

Генпрокурор выразила соболезнования близким Антона Полякова и заверила, что "быстро и объективно найдут истину".

Нардеп и член депутатской группы "Доверие" Лариса Билозир также сообщила о смерти политика.

Известно, что ему стало плохо во время поездки в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, полиция ведет следственные действия. Соболезнования родным и близким...

– написала нардеп.

Обратите внимание! Во время заседания Верховной Рады 8 октября нардепы почтили своего коллегу минутой молчания. Впоследствии представители фракции "За майбутнє" заявили с трибуны Рады о возмутительных высказываниях в чате "Слуг народа". Нардеп от президентской политсилы Галина Третьякова написала о смерти Антона Полякова, что " одним врагом стало меньше". Впоследствии она ответила на обвинения, мол, откуда знают, что она писала в чате "Слуг народа" и ссылалась на свободу слова. После перерыва Давид Арахамия снова предложил почтить Полякова минутой молчания.

Что известно о смерти Антона Полякова