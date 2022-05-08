Мир должен забыть о российском газе

Об этом во время пресс-конференции "Азову" заявил офицер разведки Илья Самойленко, сообщает 24 канал.

По теме Считаю, наши военные заслужили это – "Калина" о третьем этапе эвакуации из "Азовстали"

Друзья, очнитесь и забудьте о российском газе. Сейчас мы должны остановить россиян сейчас в Украине,

– отметил Самойленко.

Он подчеркнул, что Украина была готова к нападению России, однако не готов оказался мир. Теперь мировые лидеры должны увеличить военную поддержку Украины, чтобы остановить россиян в Украине.

"Говорить не работает": россияне не понимают мягкости

Говорить с ними – не работает, только драться. Я благодарен за экономическую и военную поддержку Украины. Но этого недостаточно, нам нужно больше военной поддержки. Потому что Украина сейчас – это щит Европы. Мы в очередной раз бьемся за западный мир,

– добавил Самойленко.

Обратите внимание! Если в Евросоюзе откажутся от российских энергоносителей, Россия попытается выходить на рынок Азии, в основном на Китай и Индию. Однако сделать это будет непросто из-за транспортных ограничений, имеющихся контракты у этих стран. Кроме того, страны рискуют подпасть от санкции Запада из-за сотрудничества со страной-агрессором.

Актуально об эмбарго на российский газ

В Евросоюзе был представлен шестой пакет санкции против России. Что касается эмбарго на нефть, то речь идет о постепенном отказе от российского черного золота постепенно – в течение 6 – 8 месяцев.

Исключения могут сделать для Словакии и Венгрии, потому что эти страны очень зависят от российской нефти.

Вместе с тем, мир также отказывается от российского газа и угля. В СМИ сообщили о планах Евросоюза о развитии сотрудничества со странами Африки с целью налаживания поставок сжиженного газа.



Сколько ЕС платит за российский газ / Инфографика 24 канала

Обратите внимание – ЕС может освободить Венгрию и Словакию от эмбарго на нефть: смотрите видео