Світ має забути про російський газ

Про це під час пресконференції "Азову" заявив офіцер розвідки Ілля Самойленко, повідомляє 24 канал.

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Друзі, прокиньтеся і забудьте про російський газ. Зараз ми маємо зупинити росіян зараз в Україні,

– зазначив Самойленко.

Він наголосив, що Україна була готова до нападу Росії, проте не готовим виявився світ. Тож, тепер світові лідери повинні збільшити військову підтримку України, щоб зупинити росіян в Україні.

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Говорити з ними – не працює, тільки битися. Я вдячний за економічну та військову підтримку України. Але цього недостатньо, нам потрібно більше військової підтримки. Тому що Україна зараз – це щит Європи. Ми вкотре б'ємося за західний світ,

– додав Самойленко.

Зверніть увагу! Якщо у Євросоюзі відмовляться від російських енергоносіїв, то Росія спробує виходити на ринок Азії, в основному на Китай та Індію. Однак, зробити це буде непросто через транспортні обмеження, наявні контракти у цих країн. Крім того, країни ризикують підпасти від санкції Заходу через співпрацю з країною-агресоркою.

Актуально про ембарго на російський газ

У Євросоюзі представили шостий пакет санкції проти Росії. Щодо ембарго на нафту, то йдеться про поступову відмову від російського чорного золота поступово – впродовж 6 – 8 місяців.

Винятки можуть зробити для Словаччини та Угорщини, бо ці країни дуже залежать від російської нафти.

Разом з тим світ також відмовляється від російського газу та вугілля. У ЗМІ повідомили про плани Євросоюзу про розвиток співпраці з країнами Африки з метою налагодження постачання зрідженого природного газу.



Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу

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